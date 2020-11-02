АГН Москва / МЧС России В московском районе Южное Чертаново на улице Газопровод загорелся склад с газовыми баллонами

АГН Москва / МЧС России

В московском районе Южное Чертаново на улице Газопровод загорелся склад с газовыми баллонами, которые начали взрываться, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Информированный источник сообщает, что среди рассматриваемых версий происшествия - нарушение норм хранения газового оборудования, разгерметизация неисправного баллона и короткое замыкание.

Сообщается, что на складе начали взрываться баллоны, жителей окрестных домов эвакуируют на безопасное расстояние. Пострадавших нет.По информации экстренных служб, на складе находятся баллоны с газом общим объемом 600 кубических метров.

Загоревшееся здание, в котором хранились газовые баллоны, в ходе пожара обрушилось, рассказали в столичном главке МЧС РФ.

По последним данным, пожар локализован на площади 300 кв. метров. Баллоны продолжают взрываться. Личный состав пожарной охраны продолжает работу на месте происшествия, информации о пострадавших не поступало.