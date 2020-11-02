ВСЕ ФОТО Старейший и богатейший депутаты Госдумы попали в список наиболее бесперспективных одномандатников в преддверии выборов-2021

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Андрей Палкин

duma.gov.ru Мартин Шаккум

duma.gov.ru

Руководство "Единой России" составило список действующих депутатов Госдумы по одномандатным округам, которые имеют низкие шансы на переизбрание в федеральный парламент в 2021 году. Как рассказали РБК источники в партии и подтвердил заместитель руководителя центрального исполкома "Единой России" Дмитрий Миненко, оценка эффективности депутатской деятельности была проведена по поручению председателя партии Дмитрия Медведева.

При оценке эффективности учитывались такие показатели, как работа депутатов во время региональных недель и в их общественных приемных, деятельность по защите прав граждан, социальным проектам, вовлеченность в решение проблем округа, активность в соцсетях и взаимодействие со СМИ. Кроме того, учитывались результаты социсследований в округах: порой жители высказывали претензии к работе депутатов, а региональный блок центрального исполкома партии фиксировал пассивную работу тех или иных депутатов в округе.

В так называемой красной зоне оказались 75 человек, в том числе бывший мэр Петропавловска-Камчатского Константин Слыщенко (Камчатский край), зампред комитета по финансовому рынку Мартин Шаккум (Московская область), бывший глава администрации Краснодара Владимир Евланов (Краснодарский край), Андрей Каличенко (Новосибирская область), Андрей Палкин (Архангельская область), Александр Сидоров (ХМАО), Валентина Рудченко (Чукотка), Елена Митина (Рязанская область), Александр Пятикоп (Калининградская область), Игорь Шубин (Пермский край).

Слыщенко после избрания в Госдуму не поддерживал связь с округом и "не смог перестроиться под работу с избирателями, оставшись в образе "хозяина города", сформировал имидж скандального и категоричного человека. Сам Слыщенко заявил, что за четыре года провел 326 дней на Камчатке, став первым в истории региона депутатом, который приезжает туда ежемесячно. За три года через электронную приемную к нему обратились более 3 тыс. человек, а через соцсети, которые он также активно ведет - более 7 тыс. человек.

Слыщенко также добавил, что в начале года он был в зеленой зоне, куда входят наиболее успешные депутаты, а о последних результатах ему ничего не известно. Имидж же "скандального и категоричного человека" он связывает с конкурентной борьбой и фактами обращения в прокуратуру по просьбам граждан. Депутат добавил, что намерен участвовать в очередных выборах в Госдуму и выставит свою кандидатуру на внутрипартийных праймериз в следующем году.

Андрей Палкин, по данным исследования, не стал депутатом своего округа в полном смысле этого слова, находился "в оппозиции к власти", а избиратели оказались "забытыми". Депутат оказывался в центре скандалов, что было "негативно оценено населением и однопартийцами, в том числе пытался избрать своего сына в областную Думу от партии "Родина", что не увенчалось успехом". Палкин заявил, что не согласен с претензиями, однако не намерен участвовать в следующей думской кампании. "Раньше я занимался делом, которое приносило пользу в том числе и людям. А тут (от депутатства) пользы не видно"", - заявил он.

Палкин оказался самым богатым депутатом Госдумы из числа тех, кто впервые пришел в парламент в 2016 году. Годом ранее, в 2015-м, его доход составил почти 1,5 млрд руб. Палкин задекларировал 56 квартир в Архангельской области и три в Подмосковье, а кроме того, более 200 транспортных средств. Сам депутат говорил, что 1,5 млрд руб. - это "общий валовой оборот возглавляемого им холдинга", а его личный доход составляет 483 млн руб.

В начале 2017 года стало известно, что Палкин подал заявление о банкротстве. Тогда же к депутату возникли вопросы с точки зрения соблюдения антикоррупционного законодательства. Дело Палкина рассматривала думская комиссия по контролю за доходами, но в итоге лишать его депутатского мандата не стала, ограничившись выговором. Сам Палкин ранее говорил, что пожалел о своем желании избраться в Госдуму.

Игорь Шубин, согласно заключению, не работает активно в округе, а начиная с зимы прошлого года "совсем исчез из поля зрения избирателей". Сам Шубин ситуацию не прокомментировал, как и Мартин Шаккум, которого обвинили в том, что в его округе работают "только помощники, сам депутат в округе не появляется". При этом Шаккум - один из старейших депутатов Госдумы. Он пребывает там начиная с 1999 года. В 1996 году он участвовал в выборах президента, заняв восьмое место.

В 2006 году во время встречи президента Владимира Путина с фракцией "Единая Россия" Шаккум предложил главе государства возглавить партию. По его словам, Путина хотели бы видеть в качестве национального лидера, определяющего будущее страны через политическую партию, которая бы занималась разработкой национальной стратегии. "Такой партией могла бы и должна стать "Единая Россия" как самая массовая, влиятельная и ответственная политическая сила общества", - заявил Шаккум. В итоге Путин ничего не ответил, а предложение Шаккума в СМИ даже назвали "неприличным". Однако Путин все же возглавил партию по окончании своего второго президентского срока в 2008 году.

РБК также стали известны новые фамилии перспективных одномандатников, которые имеют высокие шансы на переизбрание и эффективно работают в своих округах. По словам двух источников в "Единой России", это вице-спикер Госдумы Петр Толстой (Москва), близкий к спикеру Госдумы Вячеславу Володину первый замглавы фракции единороссов Николай Панков (Саратовская область), первый зампред комитета по культуре Ольга Казакова (Ставропольский край), зампред комитета по образованию и науке Лариса Тутова (Ростовская область), зампред комитета по обороне Юрий Швыткин (Красноярский край), зампред комитета по энергетике Дмитрий Исламов (Кемеровская область), первый зампред комитета по культуре, внук писателя Михаила Шолохова Александр Шолохов (Ростовская область), Сергей Тен (Иркутская область), Олег Валенчук (Кировская область), Ольга Пилипенко (Орловская область), Дмитрий Белик (Севастополь) и один из основателей движения "Антимайдан" Дмитрий Саблин (Москва).

Эти депутаты вошли в первый партийный список перспективных одномандатников из 71 человека. Дмитрий Медведев поручил секретарю генсовета "Единой России" Андрею Турчаку и врио замсекретаря генсовета Владимиру Васильеву лично встретиться с каждым потенциальным кандидатом, обсудив их планы работы и стратегию избирательной кампании.

Политологи полагают, что основным критерием при оценке эффективности работы депутатов должны быть соцопросы, по которым и определяется реальная популярность: не исключено, что именно они и стали основой для "черного списка". При этом сами избиратели стали более жестко относиться к депутатам и их действиям, склоняясь в сторону кандидатов, критично настроенных в отношении власти, но не вплоть до радикализма.

Кроме того, реальная мотивация голосования за того или иного кандидата может отличаться от декларируемой. К примеру, во время опросов люди могут говорить, что им не нужны в качестве депутатов спортсмены или космонавты, потому что они не смогут писать законы, но когда дело доходит до практики, то космонавт или спортсмен может победить, заставив людей поверить в свою способность работать профессионально.