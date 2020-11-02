Россия не видит рисков падения цены на нефть до 10 долларов за баррель, заявил заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

"Что касается потенциала, мы не видим каких-то особых рисков, потому что все вернется к нормальному уровню. Мы не видим причин, по которым цены могут упасть до 10 долларов за баррель, то есть к тому уровню, который не обеспечивает рентабельность производства", - приводит слова замминистра ТАСС.

Павел Сорокин также добавил, что Россия может легко нарастить объемы добычи нефти при цене 40-50 долларов за баррель.

1 ноября цена нефти марки Brent на Лондонской бирже опускалась до 35,76 доллара за баррель. Последний раз на таких уровнях нефть торговалась в мае.

А в апреле цена российской нефти марки Urals опускалась до минимума 1999 года - 10 долларов за баррель. В том же месяце экспортная цена нефти была отрицательной.

Банк России 23 октября существенно пересмотрел прогноз по средней цене нефти Urals в 2021 году - до 45 долларов за баррель по сравнению с 40 долларами, которые ожидались в сентябре. По итогам 2020 года средняя цена Urals также будет выше (41 доллар), чем прогнозировал ЦБ в сентябре (38 долларов), передает РБК.

На фоне повышения прогноза по нефти ЦБ автоматически улучшил прогноз по экспорту России и профициту текущего счета в 2020 и 2021 годах. Теперь ожидается, что объем экспорта товаров в 2020 году составит 316 млрд долларов, а в 2021 году - 331 млрд долларов. В сентябре ожидались показатели 286 млрд долларов и 308 млрд долларов соответственно.

Международное энергетическое агентство (МЭА) 13 октября опубликовало новый прогноз динамики цен на нефть в долгосрочной перспективе. Согласно базовому сценарию, стоимость нефти к 2025 году вырастет до $71 за баррель, к 2030 году - до $76, а к 2040-му - до $85.

В МЭА полагают, что частично это связано с тем, что кризис, вызванный пандемией, спровоцировал снижение инвестиций в добычу, поэтому высокая цена будет необходима для балансировки спроса и предложения. "Она также предполагает, что попытки ОПЕК регулировать рынок сохранятся, а отдельные производители будут избегать соблазна "открыть краны", чтобы сохранить возможность дополнительного дохода", - заявили тогда в агентстве.

По мнению экспертов МЭА, основные производители традиционной нефти будут действовать таким образом, чтобы не допустить движения цен до тех уровней, которые могут спровоцировать либо бурный рост сланцевой добычи в США, либо переориентацию потребителей на другие источники энергии.

Напомним, в начале марта текущего года Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться о продлении действовавших на тот момент соглашений о сокращении добычи. В результате 9 марта стоимость нефти марки Brent упала на 30%, опустившись ниже 31 доллара за баррель. При этом падение не останавливалось по причине резкого роста числа инфицированных коронавирусной инфекцией и появления перспективы мировой экономической рецессии.

Новое соглашение стран ОПЕК+ вступило в силу 1 мая. Оно предполагает сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая - июля. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сократят добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. Договоренности будут действовать два года, но с августа по декабрь 2020 года. под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн б/с, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн б/с. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.