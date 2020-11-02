www.cikrf.ru Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации ПАМФИЛОВА Элла Александровна

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В Вологде на набережной реки у Соборной горки появился пень "имени Эллы Памфиловой" с установленной на нем кованой урной на ножках. Широко разошедшееся по интернету фото опубликовала пользовательница Instagram Елена Воскресенская 31 октября. Утром 1 ноября арт-объект все еще стоял. "Тут два варианта: либо всё законно, либо у кого-то выходные", - предположила автор снимка.

А уже утром понедельника урну с пня убрали. По мнению Воскресенской, это "сделали те же люди, что её и ставили, слишком чистенько убрано, что не свойственно нашей администрации".

"Что-то подсказывает, что к установке нового арт-объекта администрация города, как и областная избирательная комиссия, отношения никакого не имеют. <...> Впрочем, гуляющим по набережной урна понравилась. В комментариях пишут, что стало куда хотя бы выбросить мусор", - пишет вологодский портал GorodVo.