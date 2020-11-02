В Томске пациентам с коронавирусом и воспалением легких предлагали "сидячую" госпитализацию из-за нехватки коек, пишут портал "Такие дела" и его основатель Дмитрий Алешковский

Стоп-кадр видео vtomske.ru / Youtube.com По словам Похоменко, городские поликлиники еще с 26 октября перестали отвечать на звонки и не принимали больных. Телефон 103 не работал, вызвать скорую можно было только по номеру 112

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В Томске пациентам с коронавирусом и воспалением легких предлагали "сидячую" госпитализацию из-за нехватки коек, пишут портал "Такие дела" и его основатель Дмитрий Алешковский. "Маме моей подруги, которая болеет COVID-19, в Томске предложили СИДЯЧУЮ ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ! СИДЯЧУЮ!!! Это потому, что коек нет", - написал он в Twitter.

Дочь заболевшей женщины Варвара Похоменко рассказала изданию, что ее 62-летнюю маму и ее 75-летнего мужа доставили в главный коронавирусный госпиталь Томска в медсанчасти N2 после того, как они начали испытывать трудности с дыханием. При этом вызванная в 7 утра скорая приехала к полуночи.

Тест на коронавирус у матери Похоменко был отрицательный, у ее супруга - положительный. "Они три часа среди ночи просидели в холодном коридоре в ожидании рентгена, потому что аппарат КТ не работал. Им поставили воспаление легких. Маме сказали, что ее нужно госпитализировать, но единственное, что они могли предложить, - "сидячую госпитализацию". Она отказалась", - рассказала собеседница "Таких дел".

После этого состояние больных было тяжелым, мужчине несколько раз вызывали реанимационную бригаду. Позже его все-таки госпитализировали, "хотя всю дорогу несли на носилках и пытались отговорить от госпитализации, объясняя это тем, что мест нет, он будет лежать в коридоре и никакого ухода не будет". В конце концов его все же положили в палату.

По словам Похоменко, городские поликлиники еще с 26 октября перестали отвечать на звонки и не принимали больных. Телефон 103 не работал, вызвать скорую можно было только по номеру 112. Женщина сама ухаживала за родными, получив назначения по телефону от знакомых врачей. При этом в Томске отмечается и дефицит лекарств.

Начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев сообщил, что причиной скопления людей в коридорах больницы в выходные стал рост обращений по поводу госпитализации до 90-95 человек в сутки. "При этом и в этих стесненных условиях всем поступившим пациентам врачами оказана необходимая медицинская помощь", - приводит его слова сайт областной администрации.

По словам Дмитриева, коечный фонд приемно-сортировочного отделения медсанчасти N2 расширен с 80 до 150 коек, при этом приемные покои больницы скорой медицинской помощи и Томской районной больницы в связи с увеличившимся потоком пациентов теперь будут принимать пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус", прибывающих по скорой помощи.

"Таким образом, изменена маршрутизация, согласно которой все пациенты с ОРВИ ранее доставлялись в МСЧ N2 для определения степени тяжести состояния и проведения ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию", - объяснил Дмитриев. По его словам, организация дополнительных приемных покоев в респираторных госпиталях на базе больницы скорой помощи и Томской районной больницы позволит сразу взять на себя тех пациентов, у которых подтвержден COVID-19, и сократить срок ожидания медпомощи.

За последние сутки в Томской области зарегистрировано 189 новых случаев коронавируса, умерших, по официальным данным, за сутки нет. За весь период в регионе установлены 12 756 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 8394 пациентов. Наличие свободного коечного фонда оценивается в 38,7%.