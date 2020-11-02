Moscow-Live.ru / Будишевский Николай 2 ноября на двух линиях московского метро - самой загруженной Таганско-Краснопресненской и Некрасовской - начался эксперимент по предоставлению 50-процентной скидки на проезд в определенные часы вне пикового времени

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай

2 ноября на двух линиях московского метро - самой загруженной Таганско-Краснопресненской и Некрасовской - начался эксперимент по предоставлению 50-процентной скидки на проезд в определенные часы вне пикового времени. Сниженный тариф действует в рабочие дни с момента открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15, говорится на сайте мэрии.

Проект "Время ранних" продлится до 2 июля 2021 года, при этом нужно использовать один из абонементов карты "Тройка" (1, 3 дня, 30, 90, 365 дней, 60 поездок). Сэкономленные средства будут еженедельно возвращаться на билет "Кошелек". Проверить их сумму пассажиры смогут в приложении "Метро Москвы".

Московские власти надеются, что скидка на поездки не в час пик позволит соблюдать социальную дистанцию и сбалансировать пассажиропоток на Таганско-Краснопресненской линии, а машинисты не будут нарушать график движения. Специалисты будут регулярно анализировать результаты эксперимента. На проезд в вечерний час пик его распространять не будут.

"В вечернее время ярко выраженного часа пик нет. Поэтому здесь проблемы ярко выраженной нет, поэтому в порядке эксперимента ограничимся утренним часом пик", - сказал глава департамента транспорта Максим Ликсутов, отметив, что мэрия оставляет за собой право вносить изменения по ходу эксперимента (цитата по агентству "Москва").

Утром в понедельник скидкой на проезд вне утреннего часа пик воспользовались около 70 тысяч пассажиров. По словам Ликсутова, в этот период времени пришло примерно 1100 - 1200 тысячи новых пассажиров, а число пассажиров в более свободный период увеличилось. Статистика будет публиковаться каждый день. Ознакомиться с ней можно будет на специальных мониторах на станциях метро.

"Если загрузка снизится на 7% в утренний час пик, значит мы считаем, что эксперимент достиг результата. Мы будем ходатайствовать перед мэром Москвы, чтобы эту скидку закрепить уже на постоянный период", - сказал Ликсутов, слова которого приводит "Интерфакс".