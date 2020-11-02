Красноярский губернатор Александр Усс в рамках борьбы с коронавирусом решил лишить граждан удобного доступа в интернет в общественных местах. С 3 ноября в торгово-развлекательных центрах посетителям будет запрещено пользоваться Wi-Fi. А дети до 14 лет не будут допущены в торговые центры без родителей, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Чиновники подчеркивают, что новые ограничения призваны помешать распространению коронавируса среди россиян. В чем именно заключается санитарно-эпидемиологический смысл отключения Wi-Fi они не поясняют. "На основании рекомендаций Роспотребнадзора губернатор Красноярского края Александр Усс внес новые изменения в указы о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что со вторника также в кафе и ресторанах будут запрещены семейные торжества, в том числе свадьбы и юбилеи. Кроме того, все спортивные мероприятия с 3 ноября будут проходить без зрителей. Краевые и муниципальные объекты спорта временно приостанавливают оказание услуг населению.

Ограничительная мера не распространяется на частные и федеральные спортивные сооружения. Работа спортивных секций и профессиональная спортивная подготовка на федеральных, краевых, муниципальных и частных объектах будет продолжена.

Жители обязаны носить маски не только в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, в такси и на остановках, но и на парковках и в лифтах.

"Органам государственной власти Красноярского края, государственным органам края, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным на территории региона, органам местного самоуправления муниципальных образований рекомендовано обеспечить прием граждан и представителей юридических лиц по предварительной записи", - говорится в сообщении.

По данным краевого главка Роспотребнадзора на воскресенье, с начала пандемии в регионе зафиксировано 26 741 случай заболевания коронавирусом. Каждый день инфекция выявляется у двухсот пятидесяти - трехсот человек. "Эти цифры уже в два раза выше, чем в начале сентября. И они продолжают расти", - говорит губернатор Александр Усс в обращении к жителям региона. Он также признал наличие серьезных проблем в области здравоохранения: дефицита лекарств, долгого ожидания приезда скорой помощи, госпитализации "в больничный коридор" из-за отсутствия мест в палатах. Властям не удается даже наладить нормальную работу горячей линии, из-за чего граждане не могут дозвониться и получить медицинскую помощь.