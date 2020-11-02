

Кукморский районный суд Республики Татарстан 30 октября 16-летний Виталий Антипов бросил в сторону парковки коктейль Молотова и скрылся от погони полиции, после начал угрожать силовикам ножом и нанес ранение одному из них. Силовики применили табельное оружие, в результате чего подросток скончался на месте

ГУ МВД России по Республике Татарстан

Суд в Татарстане арестовал до 30 декабря 50-летнего Марата Замалиева - отчима 16-летнего подростка, напавшего на полицию в городе Кукмор. Его подозревают в подготовке теракта, сообщает издание "Реальное время" со ссылкой на прокуратуру Татарстана.

Напомним, 30 октября 16-летний Виталий Антипов бросил в сторону парковки коктейль Молотова и скрылся от погони полиции, после начал угрожать силовикам ножом и нанес ранение одному из них. Силовики применили табельное оружие, в результате чего подросток скончался на месте от полученных ранений. Полицейского, которому, по версии силовиков, нанесли ранения ножом, госпитализировали и его жизни ничего не угрожает.

В Кукморском районном суде отказались комментировать информацию об аресте Марата Замалиева, сославшись на статью 161 УПК "Недопустимость разглашения данных предварительного расследования". Но на сайте суда обнаружилось шесть судебных заседаний от 1 ноября, на которых рассматривались дела по статье о теракте (ст. 205 ч. 1).

Пять подозреваемых, судя по информации суда, задержаны в рамках досудебного производства на 72 часа, а один - на неопределенный срок, по нему заседание уже состоялось, однако это дело также находится в рамках досудебного производства.

Замалиева задержали 31 октября. Он был администратором кафе "Бэрэкэт", где подросток работал официантом. В 2001 году суд приговорил Замалиева к 14 годам тюрьмы за взрыв газопровода в Кировской области. Тогда он объяснил свои действия желанием привлечь внимание к войне в Чечне.

В 2014 году его ещё раз осудили на девять месяцев колонии по делу о побоях. Сообщалось, что Замалиев придерживался идеологии радикального ислама, а его руководитель прошёл обучение в лагере подготовки движения "Талибан".