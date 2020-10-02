Pixabay.com В Подмосковье медведь укусил за голову 12-летнего ребенка во после представления в цирке

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В подмосковном городе Реутове Московской области медведь напал на дрессировщика и его сына после выступления в цирке-шапито.

"В цирке-шапито в "Реутов-парке" на Носовихинском шоссе медведь напал на дрессировщика и ребенка. По предварительным данным, с животного в ходе подготовки к выступлению слетел намордник, что позволило ему покусать и поцарапать людей", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Он добавил, что пострадавшие госпитализированы.

Факт инцидента подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Прокуратура начала проверку после инцидента. В пресс-службе прокуратуры Московской области уточнили, что медведь напал на 12-летнего сына дрессировщика цирка-шапито.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий рассказал, что нападение произошло за кулисами после представления, когда дрессировщик вел медведя в клетку.

"Медведь изначально был в наморднике. На улице, уже вне сцены, медведь стащил лапой намордник, прижал мальчика к себе лапой и укусил ребенка за голову. Увидев происходящее отец отогнал медведя от сына, при этом он получил царапины на руках", - сказала Врадий.

Раны мальчику зашили в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи также выехали на место инцидента и начали проверку по факту причинения вреда здоровью по неосторожности.