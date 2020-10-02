Военные рассказали о новом оснащении российских боевых вертолетов, которые смогут "стрелять" дронами-камикадзе

АГН Москва / Софья Сандурская На вооружение российской армии будет принят модульный кассетный блок неуправляемых авиационных ракет для боевого вертолета Ми-28НМ, который позволит вертолетам запускать мини-беспилотники и дроны-камикадзе

Минобороны РФ

На вооружение российской армии будет принят модульный кассетный блок неуправляемых авиационных ракет для боевого вертолета Ми-28НМ, который позволит вертолетам запускать мини-беспилотники и дроны-камикадзе. Об этом ТАСС сказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника, модульный блок Б8В10-УВ отличается от стоящих на вооружении не только возможностью адаптировать количество направляющих для ракет под каждую задачу, но и аппаратурой для программирования вооружения. Он был разработан НТЦ "Заслон" в рамках работ над модернизированным вертолетом Ми-28НМ и впервые представлен на форуме "Армия-2018".

"Встроенная аппаратура передает информацию от системы управления оружием вертолета на полезную нагрузку, будь то ракеты с управляемым подрывом, корректируемые ракеты, мини-беспилотники или дроны-камикадзе. Через нее можно, например, накачать энергией батарею в беспилотнике, передать команду на включение, запустить его, и он дальше уже полетит выполнять свою программу", - сообщил источник. Изначально новый блок ракет разрабатывался для Ми-28НМ, но применять его смогут все российские боевые вертолеты, оснащенные системами управления оружием, в том числе Ми-28, Ка-52 и штурмовые варианты Ми-8.