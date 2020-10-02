Главный редактор нижегородского онлайн-издания "Коза Пресс" Ирина Славина подожгла себя около здания МВД в Нижнем Новгороде. Она скончалась на месте, сообщает телеграм-канал Baza. За час до трагедии Славина написала на своей странице в Facebook: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области подтвердили факт самосожжения женщины у здания ведомства, однако официально не сообщается, что погибшая - Славина.

Издание Koza.Press публиковало критические материалы о деятельности местных властей в Нижнем Новгороде и других регионах Поволжья.

Накануне у Ирины Славиной прошел обыск с изъятием личных вещей и техники. Силовики пришли к ней в рамках уголовного дела Михаила Иосилевича, которого подозревают в сотрудничестве с нежелательной организацией (статья 284.1 УК РФ) из-за работы с "Открытой Россией".

"Искали брошюры, листовки, счета „Открытой России", возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет, - комментировала она. - Но забрали, что нашли - все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны - не только мой, но и мужа, - кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства. Со мной все нормально".

Сами активисты считают преследование незаконным и видят в нем исключительно политический мотив.

Летом 2019 года Славину уже признавали виновной в участии в деятельности нежелательной организации за репосты собственных новостей об этих лекциях. Тогда суд оштрафовал ее по административной статье на 5 тысяч рублей.

В марте 2019 года суд в Нижнем Новгороде оштрафовал Ирину Славину на 20 тысяч рублей, признав её виновной в организации несогласованного шествия памяти Бориса Немцова. 24 февраля Славина прошла по Большой Покровской улице в центре города с портретом политика. Вместе с ней шли еще несколько десятков человек, которые затем возложили на Театральной площади города цветы в память о Борисе Немцове.