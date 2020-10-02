chechnya.gov.ru Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Алексею Навальному называть его "исполнителем или заказчиком" отравления, а не президента РФ Владимира Путина

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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Алексею Навальному называть его "исполнителем или заказчиком" отравления, а не президента РФ Владимира Путина.

"Почему для пущей убедительности и правдоподобия ты не назвал исполнителем или заказчиком меня, Кадырова? Это выглядело бы хотя бы не так нелепо, как озвученная тобой версия. А в моей копилке абсурдов появилось бы очередное уникальное обвинение. Подумай об этом, дарю идею", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни назвал Навального "очередной игрушкой в руках тех, кто желает развала России". И предрек, что финал у оппозиционера будет печальный: "Финал у таких погремушек один - от них избавляются владельцы. Еще вспомнишь мои слова", - предрек Кадыров, добавив, что лишь благодаря Путину "в стране действует толерантное отношение к оппозиции".

"Будь на его месте эксцентричный глава государства, всю радикальную оппозиционную нечисть давно бы вышвырнули из страны куда подальше по надуманным предлогам", - считает глава Чечни.

"Имей мужество признать, что если бы тебя хотели убить в России, то ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска", - отметил Кадыров.

1 октября в интервью журналу Der Spiegel Алексей Навальный заявил, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин. "Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, других версий произошедшего у меня нет. Моя задача сейчас - оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!", - сказал Навальный.

После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обвинил оппозиционера в сотрудничестве с ЦРУ. В ответ политик заявил, что подаст на Пескова в суд.

20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором политик возвращался в Москву из Томска. Через два дня его перевезли в Германию в клинику Charite, где он находился в глубокой коме, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. 10 сентября политик полностью вышел из комы, а 14 сентября его отключили от аппарата ИВЛ.

Правительство Германии сообщило, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". Военная лаборатория ФРГ нашла в образцах кожи, крови и мочи Навального следы отравляющего вещества из этой группы. К такому же выводу пришли лаборатории Франции и Швеции.

С самого дня покушения на Навального Россия и страны Запада обмениваются обвинениями в непредоставлении информации по этой ситуации. В ЕС сообщают, что имеют доказательства отравления оппозиционера, и призывают Москву предоставить необходимые разъяснения. Страны Евросоюза, США и Великобритания обсуждают вопрос о введении в отношении России новых санкций.

В свою очередь в Москве заявляют, что Германия не передает России данные по ситуации с Навальным. Якобы отсутствие ответов на запросы является причиной невозбуждения уголовного дела по факту произошедшего с оппозиционером.