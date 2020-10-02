АГН Москва / Сергей Ведяшкин На деятельность казачьих обществ в 2021 году выделят около 70 миллионов рублей

АГН Москва / Сергей Ведяшкин

Всероссийское казачье общество в 2021 году получит субсидию в размере 69,7 млн рублей. Об этом говорится в проекте федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, опубликованном на сайте Государственной думы РФ.

Как отмечает "МБХ медиа", эта сумма на 11% больше, чем субсидия, которую предусматривал бюджет на 2020 год. Согласно документу, в этом году правительство выделило организации 62,8 млн рублей. При этом в 2022 году размер субсидии планируется вновь увеличить - до 71,4 млн рублей.

Кроме того, участие представителей российского казачества в несении государственной службы, обеспечении пожарной безопасности, а также в защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций обсуждалось на заседании комиссии Совета при президенте РФ, которое состоялось в столице 29 сентября.

Как пишет РИА "Новости", в нем приняли участие члены Совета при президенте РФ по делам казачества, представители администрации президента РФ, МВД России, Росгвардии, ФСБ России, МЧС, атаманы реестровых войсковых казачьих обществ.

Атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Николай Долуда отметил, что всего к несению госслужбы привлечено более 27 тысяч казаков из 175 тысяч, входящих в состав Всероссийского казачьего общества. "Это очень мало для того, чтобы использовать весь потенциал российского казачества", - заявил он, отметив, что наиболее полная нормативно-правовая база по привлечению казаков к службе разработана в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и глава Крыма Сергей Аксенов также поручили внести изменения в законодательство по привлечению казаков ко всем видам государственной службы, предусмотреть финансирование на эти цели из средств областного бюджета, а также заключить соглашение по участию казаков в охране общественного порядка между местной администрацией, Главным управлением МВД и войсковым казачьим обществом.

Как уточнили в пресс-службе ВсКО, на сегодняшний день казаков привлекают ко всем видам государственной службы, к которым относится участие в охране общественного порядка, защите государственной границы, в мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС, в природоохранных мероприятиях, экологической и пожарной безопасности. При этом в ряде регионов страны не урегулирован порядок несения службы казаками, не определены социальные гарантии для них, отсутствует механизм реализации государственной поддержки казачьих обществ.

Обращаясь к атаманам реестровых войсковых казачьих обществ, атаман ВсКО поручил организовать встречи с руководителями главных управлений МВД, пограничных управлений, главных управлений МЧС, территориальных органов Министерства природных ресурсов и уточнить необходимость выделения казаков и их количество по видам государственной службы. Также Долуда потребовал предоставить данные по каждому региону, чтобы определить, где взаимоотношения уже выстроены и имеют конструктивный характер, а где необходимо более детальное рассмотрение вопросов привлечения казаков к несению службы.

Всероссийское казачье общество создали в ноябре 2018 года. Церемония прошла в храме Христа Спасителя, в ней приняли участие 500 делегатов из всех реестровых казачьих войск. Тогда сообщалось, что объединение казачьих обществ позволяет создать всероссийское казачье войско численностью около 200 тысяч человек, а наказной атаман будет назначаться указом президента. Журналисты восприняли это как появление очередной военизированной структуры с широкими полномочиями, которую будут использовать прежде всего в репрессивных целях.

Cамо участие казаков в жизни городов вызывает весьма неоднозначную реакцию. 11 сентября журналисты нескольких изданий опубликовали официальное обращение в МВД и прокуратуру, в котором пожаловались на самоуправство "казаков", патрулировавших центр Екатеринбурга в поисках ЛГБТ-активистов. Ни одного представителя ЛГБТ "казаки" так и не нашли, однако несколько раз приставали к молодым людям с разноцветными волосами и серьгами в ушах. Активность неизвестных в казачьей форме оказалась связанной с упомянутой Ural Pride Week.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что это были "обеспокоенные родители", которые не нарушали закон. Журналисты отметили, что подобные слова поддержки фактически "развязывают нарушителям руки". В ГУ МВД по Свердловской области заявили, что казаки, в том числе реестровые, не имеют права задерживать и останавливать прохожих из-за внешнего вида. Представители Оренбургского и Уральского казачества осудили поведение неизвестных и заявили, что казачьи дружины могут действовать только совместно с полицией.

В августе прошлого года сообщалось, что представителей московского казачества могут задействовать в разгоне протестов, которые были связаны с выборами в Мосгордуму и стали основой так называемого "московского дела". Однако впоследствии эта тема сошла на нет.