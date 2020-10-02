АГН Москва / Софья Сандурская Москва по новым случаям заражения COVID приближается к названному Собяниным рубежу в 3000 человек ежедневно

АГН Москва / Софья Сандурская

В России за последние сутки зафиксировано 9412 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Таким образом, в стране уже 1 194 643 зараженных COVID-19.

Новые случаи регистрировались в 85 регионах страны. Больше всего, как обычно, в Москве - 2704 человек. Это максимум более чем за четыре месяца. Сутки назад оперштаб сообщал о 2424 заболевших в городе.

Таким образом, Москва по новым случаям заражения приблизилась в рубежу, описанному накануне мэром столицы. "Динамика развития явная, серьезная. Я думаю, что количество заболевших в ближайшее время приблизится уже к 3000 в сутки", - сказал Сергей Собянин, отметив, что власти города не намерены "микшировать или затирать" показатели по коронавирусу.

Из всех 2704 новых зараженных в Москве были госпитализированы только 952 человека. В данный момент на ИВЛ в больницах города находятся 242 заболевших. Уточняется, что 16,1% среди заболевших - дети, 42,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 25,9% - от 46 до 65 лет.

За последние сутки в Москве скончались 28 человек, это максимум смертей с 15 июля (29 случаев). В итоге, число погибших от коронавируса в городе с начала пандемии выросло до 5282.

В Петербурге за сутки выявлены 302 заболевших. В других регионах страны суточный прирост не превышает отметки в 300 человек: в Подмосковье 244 новых эпизода, в Ростовской области - 209, в Нижегородской области - 191, в Воронежской области - 173, в Кемеровской области - 167, в Свердловской области - 164, в ХМАО - 153. В остальных регионах менее 150.

За сутки в стране скончались 186 человек, число жертв за весь период выросло до 21 077.

Полностью выздоровели и выписаны 970 296 пациентов, в том числе 6 054 за последние сутки.

По данным оперштаба, в число регионов с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 вошли Подмосковье, Чувашия, Тульская область и Чечня - там прирост составил 0,3%.

В Смоленской области и Республике Татарстан прирост 0,4%. В Республике Тыва, Иркутской области, Республике Марий Эл, Челябинской области и Республике Башкортостан - 0,5%, говорится в сообщении оперштаба.