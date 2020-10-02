Максим Марцинкевич

АГН Москва / Сергей Киселев Оглашение приговора по итогам пересмотра уголовного дела лидера националистического движения «Реструкт» Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак в Бабушкинском районном суде, декабрь 2018 года

АГН Москва / Сергей Киселев

Стороне защиты и родителям националиста Максима Марцинкевича не выдали его тело для проведения независимой экспертизы. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Михальчик.

"Сотрудники Хованского похоронного дома, где сейчас находится тело Марцинкевича, отказались выдавать нам тело для производства независимой экспертизы, а также отказались показать тело нашему специалисту для осмотра. Кроме того, нам сообщили, что в ходе похорон, которые пройдут 3 октября на Кунцевском кладбище, тело будут сопровождать сотрудники полиции", - сказал адвокат.

По его словам, неизвестные провели трепанацию черепа Марцинкевича без согласования с родственниками. "В Челябинске следов трепанации не было, а вот в Москве сотрудники ритуальной службы их обнаружили. Трепанация была проведена с неизвестной нам целью и без согласования с нами и родственниками погибшего", - отметил Михальчик, добавив, что будет добиваться ознакомления с материалами экспертизы, проведенной следствием. "У нас есть фотоматериалы, и если мы увидим в экспертизе расхождения с ними, будем обжаловать ее результаты и требовать эксгумации", - подчеркнул он.

По словам адвоката, которые приводит РИА "Новости", тело Марцинкевича должны были выдать похоронному агентству для подготовки к похоронной церемонии. "Мы планировали показать тело эксперту, дабы он провел его дополнительный поверхностный осмотр. Тем не менее, в подмосковном морге нам сказали, что тело выдадут лишь в день похорон, в 8 утра, его подготовку к церемонии они проведут сами. Ритуальщиков в свою очередь предупредили, что если будет какой-то осмотр, то их ждут проблемы с правоохранительными органами", - рассказал адвокат.

16 сентября российский неонацист Максим Марцинкевич был найден мертвым в одиночной камере СИЗО-3 Челябинска. Во ФСИН заявили, что предварительная причина смерти - суицид. В СК утверждают, что Марцинкевич оставил несколько предсмертных записок. В одной из них он написал, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО-3, и попросил передать своей гражданской жене книгу про коммунизм и личный дневник. В конце было написано: "Простите меня".

По предварительным данным, Марцинкевич умер от потери крови, рядом с ним обнаружили бритвенные лезвия. По факту смерти была начаты служебная и доследственная проверка. Адвокаты попросили Следственный комитет возбудить уголовное дело по статье "Убийство": судмедэксперт заключила, что, судя по посмертной фотографии Марцинкевича, сделанной в камере СИЗО Челябинска, осужденный не мог самостоятельно нанести себе травмы. Кроме того, в день смерти Марцинкевича в камере челябинского СИЗО, где он находился, не работала система видеонаблюдения, а на месте смерти было найдено большое количество следов крови.

Адвокат Матвей Цзен заявил, что убийство Марцинкевича могли организовать "влиятельные люди", которые не хотели допустить выхода националиста на свободу. Другой адвокат Владимир Краснов рассказал, что Марцинкевич жаловался защитникам на физическое и моральное давление в тюрьмах. От него требовали признаться в том, чего он не совершал: "то ли убийства, то ли причинение тяжких телесных повреждений". "Буквально еще два дня назад разговаривали с ним [Тесаком], и в его планы точно не входило покидать этот мир, несмотря на все его несовершенство. Он очень рассчитывал, что по прибытии в Москву на следственные действия продолжит бороться вместе с адвокатами за свое честное имя", - сообщил юрист.

Кроме того, пользователи нашли пост Марцинкевича в соцсети "Вконтакте", датированный 2014 годом. Тесак написал, что вскоре едет "отбывать пятерку за гомофобию", и не собирается совершать самоубийство. "Если я вдруг вскрою вены, повешусь или умру от сердечной недостаточности - значит мне помогли. Я абсолютно здоров и суицидальных мыслей нет. А если я вдруг "добровольно" решу давать какие то показания или в чем-то признаваться - значит пытки в России не отменили", - пишет он.

Отец Марцинкевича также заявил, что на теле его сына имеются следы пыток. Кроме вырванных ногтей, на теле были обнаружены синяки, гематомы и след от укола. Однако в краевом управлении ФСИН заявили, что к националисту не применялись физическая сила и спрецсредства, а сам Марцинкевич не обращался с заявлениями об обеспечении личной безопасности и не жаловался на телесные повреждения в местную медицинскую часть.