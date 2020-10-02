Уровень одобрения деятельности оппозиционера Алексея Навального в России за год вырос более чем в два раза - с 9 до 20%, свидетельствуют данные социологического исследования

АГН Москва / Александр Авилов Алексей Навальный

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Уровень одобрения деятельности оппозиционера Алексея Навального в России за год вырос более чем в два раза - с 9 до 20%, свидетельствуют данные социологического исследования, которое провел "Левада-центр" совместно с "Открытыми медиа".

Опрос проводился в конце сентября - после предполагаемого отравления политика. В опросе участвовали 1605 респондентов.

При этом 50% опрошенных деятельность Навального не одобряют. Это тоже в 2 раза больше, чем в прошлом году. Тогда об одобрении деятельности Навального заявили 9% респондентов, а о неодобрении - 25%. Заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков связывает рост как рейтинга, так и антирейтинга Навального с повышением его узнаваемости, сообщает ""Радио Свобода.

Среди молодежи (людей в возрасте от 18 до 24 лет) рейтинг Навального достигает 30%, но и в этой группе его антирейтинг выше (41%). Несколько выше среднего рейтинг Навального в Москве, а также на селе, но в Москве у него и самый высокий антирейтинг.

Относительное большинство тех, кто поддерживает деятельность Навального, делает это потому, что он, по их мнению, "говорит правду, вскрывает наболевшие вопросы", а также предлагает "новый, альтернативный взгляд" на проблемы России. Респонденты отмечают и его борьбу с коррупцией. Вариант "оппозиционер, борется против Путина" популярностью опрошенных не пользуется.

Об отравлении Навального знают или хотя бы слышали 77% опрошенных, внимательно следят за развитием этой истории 18%. Информации о том, что Навальный был намеренно отравлен, в той или иной степени доверяют 25% опрошенных, не доверяют - 42%. У большинства опрошенных нет какой-либо конкретной версии того, кто стоит за отравлением, наиболее популярная версия - что к нему причастны российские власти (но и ее придерживаются только 8% респондентов).

Кремль неоднократно заявлял, что не считает Навального сколько-нибудь серьезным оппонентом президента Владимира Путина. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков накануне сказал, что настоящие оппоненты Путина - это некие "другие люди", не уточнив, кто именно.

По оценкам "Левада-центра", нынешний рейтинг Навального ставит его примерно на пятое место после президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и лидеров КПРФ и ЛДПР Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского.

Опрос "Левада-центра" проводился в конце сентября - после предполагаемого отравления политика. В опросе участвовали 1605 респондентов.

Сегодня же фонд "Общественное мнение" (ФОМ) опубликовал данные своего опроса о доверии президенту России.

Судя по этому исследованию, Владимиру Путину доверяют 59% россиян. "Скорее, не доверяют" главе государства 30% респондентов, еще 11% затруднились ответить.

При этом 62% респондентов полагают, что Путин, скорее, хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживаются 23%, еще 15% затруднились ответить.

Всероссийский телефонный опрос ФОМ проводился 25-27 сентября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.