Депутаты предложили давать оплачиваемый отпуск родителям на время внеочередных школьных каникул, введенных из-за коронавируса

Moscow-Live.ru / Шуклина Ольга Мэр Москвы Сергей Собянин 29 сентября объявил в школах двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября. В это время не будут работать учреждения дополнительного образования и детские кружки

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай

Депутат Госдумы РФ Елена Строковая выступила с предложением предоставлять одному из родителей школьников младших классов оплачиваемый отпуск на время внеочередных школьных каникул, объявленных мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"Прошу вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребенка (с первого по четвертый класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул", - написала она в обращении к главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Головиковой.

Депутат считает, что предложенные меры обеспечат безопасность маленьких детей в период пандемии коронавируса и помогут родителям-одиночкам, которым не с кем оставить детей, сообщает RT.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 сентября объявил в школах двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября. В это время не будут работать учреждения дополнительного образования и детские кружки. В Подмосковье с 5 октября закроется как минимум половина школ. При этом все кружки и секции в Подмосковье продолжат свою работу в обычном порядке, как и подмосковные колледжи и вузы.