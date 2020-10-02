На Камчатке трупы морских животных обнаружили на Халактырском пляже

Новости Камчатки - Кам 24 / YouTube Специалисты краевой гидрометслужбы провели исследования воды и выяснили, что в одной пробе обнаружено превышение почти в четыре раза по нефтепродуктам, в двух пробах - превышение в два раза по фенолам

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Жители Северо-Курильска Сахалинской области обнаружили сотни погибших морских животных на берегу острова Парамушир, сообщает сахалинский телеканал АСТВ.

"Берег усыпан мертвыми осьминогами, морскими ежами, крабами, моллюсками, камбалой. Вряд ли это связано со штормом: непогода у нас через день, но никого так массово не выкидывает", - рассказал телеканалу очевидец. Местные жители опасаются, что это связано с экологическими проблемами, возникшими в конце сентября на Камчатке.

О похожей ситуации рассказывают и жители Камчатки: трупы морских животных обнаружили на Халактырском пляже, который располагается примерно в 300 км северо-восточнее Северо-Курильска.

На фотографиях с Халактырского пляжа видны трупы морских ежей и гигантских осьминогов. 30 сентября на сайте правительства Камчатского края появилось сообщение о том, что в районе Халактырского пляжа выявлено превышение допустимой концентрации фенола в два раза и нефтепродуктов - в четыре раза.

В пятницу на сайте правительства края появилось еще одно сообщение: по данным местного правительства, факты гибели морских животных зафиксированы в бухте Бабья, а также в Большой и Малой Лагерных бухтах.

Специалисты краевой гидрометслужбы провели исследования воды и выяснили, что в одной пробе обнаружено превышение почти в четыре раза по нефтепродуктам, в двух пробах - превышение в два раза по фенолам.

При экстракции проб стекло химической посуды покрылось маслянистой субстанцией ярко-желтого цвета, что может свидетельствовать о присутствии в воде загрязнителя, близкого по свойствам к техническому маслу. Полный химический анализ по другим показателям будет готов в ближайшие дни.

В проверке информации о загрязнении участвует краевая прокуратура. Greenpeace ранее назвал происходящее на Камчатке экологической катастрофой и обратился в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру с требованием расследования.