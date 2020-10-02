ВСЕ ФОТО В Москве с 5 октября переводят на "удаленку" до 2 млн человек, затем компании должны отправить по домам до 50% сотрудников

АГН Москва / Андрей Никеричев Работодатели из-за ухудшения ситуации с коронавирусом должны с 5 октября отправить на удаленную работу не менее 30% работников в Москве, говорится в указе мэра Сергея Собянина

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин За последние сутки в столице выявлены 2424 случая заражения коронавирусом, 1211 человек выздоровели, 24 пациента умерли

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Евгений Самарин

Власти Москвы рекомендовали постепенно перевести на удаленную работу до половины сотрудников офисов.

Работодатели из-за ухудшения ситуации с коронавирусом должны с 5 октября отправить на удаленную работу не менее 30% работников в Москве, говорится в указе мэра Сергея Собянина.

Однако для тех предприятий, которые имеют такую возможность, (в первую очередь это касается компаний с большим количеством офисных работников) мэрия рекомендовала перевести на удаленный режим до 50% сотрудников, пояснил РИА "Новости" заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что переход на "удаленку" касается только офисных работников, на промышленных, торговых и сервисных предприятиях смогут трудиться все те сотрудники, которым необходимо присутствие на рабочих местах.

Всего, по словам Ефимова, с понедельника на удаленную работу должны перейти порядка 1,8-2 миллиона человек. "Мы понимаем, что если такое количество людей нам удастся сократить на улицах, в общественном транспорте, то, как показывает практика предыдущих месяцев, это, безусловно, поможет нам сдержать рост количества заболеваний", - добавил он.

Сергей Собянин накануне назвал ситуацию с коронавирусом в Москве "критичной". Он отметил, что несмотря на рекомендации перевести сотрудников на удаленную работу, в столице практически не изменилось количество пассажиров в метро и автомобилей на дорогах - пробки, в частности, достигают девяти баллов.

"У нас растет количество госпитализированных, количество тяжелых больных, количество больных на ИВЛ. Все эти показатели растут. Сегодня количество людей, которых мы ежедневно госпитализируем, приблизилось к тысяче человек. Это в два раза больше, чем мы госпитализировали еще две недели назад. Ситуация сложная, и упрощать ее не нужно", - подчеркнул мэр столицы.

За последние сутки в столице выявлены 2424 случая заражения коронавирусом, 1211 человек выздоровели, 24 пациента умерли.

Хотя вводить какие-то новые ограничения по коронавирусу власти Москвы пока не планируют, но все зависит от москвичей, от их поведения, сказал Собянин. Если горожане будут "соблюдать предписания санитарных врачей, перейдут на дистанционную работу, будут соблюдать требования безопасности в трудовых коллективах, на предприятиях и в торговле, то "дай Бог этого не понадобится", отметил мэр Москвы.