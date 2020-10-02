АГН Москва / Сергей Ведяшкин Адвоката Трунова обвинили в спекуляции информацией по делу о суррогатных матерях

АГН Москва / Сергей Ведяшкин

Адвокат Игорь Трунов, представляющий в суде интересы врачей, обвиняемых в торговле детьми от суррогатных матерей, резко изменил свои комментарии относительно новых обстоятельств дела. Об этом пишут "Известия".

В среду, 30 сентября, Трунов сообщил о предполагаемых задержаниях клиентов клиник, которые обращались в центры суррогатного материнства: речь, по его словам, шла о людях нетрадиционной сексуальной ориентации. По его словам, в ходе проверок в центрах изъяли всю документацию с 2014 года, а среди клиентов якобы есть две громкие звездные фамилии, которые отправили суррогатных матерей рожать в США.

На следующий же день Трунов резко изменил свою позицию. "ТАСС ссылается на какие-то свои источники в СК, но я же не могу говорить, что будет делать СК. Люди скажут, что я сошел с ума", - прокомментировал Игорь Трунов.

Собеседник "Известий", знакомый с ситуацией, считает, что цель адвоката Трунова - раздуть как можно больше хайпа. Он подтвердил, что среди задержанных есть лица нетрадиционной ориентации. "Поэтому Трунов спекулирует на информации. Рассказывает СМИ, что планируются еще больше таких задержаний. На самом деле следствие задерживать геев не планирует. Их интересуют только те, кто участвовал в торговле людьми", - отметил источник. Юристы также отмечают, что нетрадиционная ориентация сама по себе не может служить основанием для задержаний или каких-либо обвинений.

Между тем ситуацией заинтересовалась заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Она обратилась с письмом к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить сообщения о задержаниях и арестах, назвав подобные действия неконституционными. По ее словам, утверждения, что мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией не могут быть донорами, противоречат 19-й статье Конституции, где говорится о равных правах для мужчин и женщин. Кроме того, нетрадиционная сексуальная ориентация одиноких отцов не является основанием в ограничении прав и недоказуема.