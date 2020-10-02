АГН Москва / Софья Сандурская По мнению туроператоров, россияне отдают предпочтение отечественным локациям так как в условиях повышенной опасности заражения им спокойнее путешествовать по своей стране, чем за границей

АГН Москва / Софья Сандурская

Общие потери туристической индустрии из-за пандемии коронавируса оцениваются в 1,5 трлн рублей, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

По его словам, экономика России в этом году не получила от въездного туризма около $7-8 млрд. В то же время на юге страны отдохнули около 10 млн человек, самыми популярными направлениями для туристов стали Крым и Краснодарский край. Также россияне активно ехали в отпуск в Казань, Калининград, на Алтай и в Карелию. "Это те направления, которые ранее были известны, но не пользовались большим спросом", - добавил Игнатьев.

Он также сообщил, что популярную у туристов Турцию посетили 700 тыс. россиян , что значительно меньше, чем в прежние годы: ранее Турцию ежегодно посещали около 7 млн российских граждан. В то же время глава РСТ выразил надежду на то, что с окончанием пандемии организованный туристический рынок восстановится сравнительно быстро. "Хотя минимум два года ему нужно будет на это", - сказал Игнатьев.

В августе стало известно, что российские туристы начали бронировать авиабилеты, гостиницы и туры за рубеж на Новый год, в том числе в страны, границы которых остаются закрытыми для граждан РФ. Одновременно с этим российский МИД констатировал, что говорить о конкретных сроках открытия границ для россиян на популярных направлениях пока рано, и предостерег от скоропалительного планирования отдыха за рубежом. "В большинстве курортных стран сохраняется довольно высокий уровень распространения коронавирусной инфекции. При этом много наших сограждан все еще не могут вернуться домой из своих предыдущих вояжей за границу", - отметили в министерстве.

А объявленные мэром Москвы Сергеем Собяниным длинные школьные каникулы и его рекомендации отправить сотрудников на удаленную работу вызвали всплеск спроса на туристические поездки в начале октября. Так, резко вырос спрос на отдых в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Турецкая Анталья тоже вошла в десятку самых востребованных маршрутов, однако она уступает не только южным российским направлениям, но и Алтаю, Казани, Калининградской области.

По мнению туроператоров, россияне отдают предпочтение отечественным локациям так как в условиях повышенной опасности заражения им спокойнее путешествовать по своей стране, чем за границей. "Люди просто хотят захватить еще немного солнца, так как многим из них летом так и не удалось отдохнуть", - пояснили в Ассоциации туроператоров России.