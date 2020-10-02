ВСЕ ФОТО Мэрия Москвы ввела штрафы до 1 млн рублей для компаний, которые не переведут на "удаленку" минимум треть сотрудников

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Штраф для московских организаций, которые не переведут на "удаленку" минимум треть своих работников, составит до 300 тысяч рублей, а повторное нарушение будет наказываться штрафом в миллион рублей

АГН Москва / Александр Авилов Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за роста заболеваемости коронавирусом власти приняли решение обязать работодателей с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% работников

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин В дальнейшем в столице планирую увеличить число работающих из дома сотрудников компаний и довести его до 50%. Однако это касается только тех предприятий, которые имеют такую возможность

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Штраф для московских организаций, которые не переведут на "удаленку" минимум треть своих работников, составит до 300 тысяч рублей, а повторное нарушение будет наказываться штрафом в миллион рублей.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за роста заболеваемости коронавирусом власти приняли решение обязать работодателей с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% работников. Согласно указу, опубликованному на сайте мэра, функции по составлению административных протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ возложены на Главное контрольное управление Москвы.

"К сожалению, рекомендации переводить на удаленную работу граждан никакого эффекта практически не дали - это же видно по количеству передвигающихся в метрополитене, по 9-балльным пробкам на дорогах", - посетовал накануне мэр Москвы. Поэтому решено наказывать рублем компании-нарушителей. О штрафах в отношении физических лиц речь пока не идет.

Как рассказал РИА "Новости" министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, "сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью человека либо совершения правонарушения повторно на должностных лиц будет наложен административный штраф от 300 до 500 тысяч рублей, на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток".

Министр отметил, что внеплановые проверки будут назначаться в соответствии с действующим законодательством в отношении предприятий и организаций, нарушающих санитарно-эпидемиологические требования.

"Нарушение установленных санитарно-эпидемиологических требований создает угрозу распространения COVID-19, что в свою очередь представляет опасность для жизни и здоровья москвичей", - подчеркнул он.

По словам Данчикова, применяемые меры необходимы для сдерживания темпов распространения новой коронавирусной инфекции. Также он добавил, что в работе по выявлению нарушений и составлению протоколов при необходимости может быть задействован весь инспекторский состав объединения.

В дальнейшем в столице планирую увеличить число работающих из дома сотрудников компаний и довести его до 50%. Однако это касается только тех предприятий, которые имеют такую возможность (компании с большим количеством офисных работников), пояснил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Он подчеркнул, что переход на "удаленку" не касается промышленных, торговых и сервисных предприятий. Там могут трудиться все те сотрудники, которым необходимо присутствие на рабочих местах.

За последние сутки в столице выявлены 2704 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Это максимум более чем за четыре месяца. Сутки назад оперштаб сообщал о 2424 заболевших в городе.