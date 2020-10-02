Российские журналисты, работающие в двух государственных СМИ, одними из первых получат новую вакцину Sputnik V от COVID-19, пишет в пятницу Reuters. Ранее в сентябре Россия начала вакцинацию населения, подвергающегося высокому риску заражения коронавирусом, при этом отдельно запустив крупномасштабное испытание. На этой неделе министерство здравоохранения заявило, что уже получили прививки около 400 человек.

Два журналиста государственного информационного агентства РИА "Новости" и два сотрудника телевизионного холдинга ВГТРК, который управляет новостными каналами "Россия-1" и "Россия-24", сообщили Reuters, что им на добровольной основе предложили сделать прививку от COVID-19.

Один из журналистов сказал, что, по его наблюдениям, большинство коллег отклонили предложение. Еще один журналист ВГТРК также сказал, что многие коллеги отказались. В обеих компаниях работают сотни человек.

В штаб-квартире РИА "Новости" и ВГТРК в Москве сотрудники, с которыми пообщалось Reuters, сообщили, что у прошли базовое медицинское обследование, а также сдали тесты на ПЦР на коронавирус и антитела.

В прошлом месяце правительство опубликовало список профессий, относящихся к группе повышенного риска, в который вошли работники здравоохранения, журналисты и учителя.

РИА "Новости" подтвердило наличие программы вакцинации. "Мы предоставили сотрудникам, которые постоянно работают из офиса (не удаленно), на мероприятиях и в полевых условиях, возможность пройти вакцинацию с помощью Sputnik V", - говорится в заявлении.

Россия наряду с Китаем внедряет вакцину от коронавируса до того, как будут полностью завершены испытания. Испытание вакцины от коронавируса началось в России в середине июня - для первых двух этапов понадобились всего 76 здоровых добровольцев в возрасте до 60 лет.

На момент регистрации вакцина была официально протестирована менее чем на 100 добровольцах в рамках ранних клинических испытаний. Дальнейшие испытания начались в прошлом месяце, первый доброволец из 40 тыс. человек был вакцинирован 9 сентября.

Отметим, издание "Проект" на днях рассказало, как некоторые российские чиновники привились от коронавируса "по блату", входя на особых условиях в группу добровольцев-испытателей и делая прививки через знакомых в центре имени Гамалеи и Минздраве. Формально такие договоренности незаконны, но не предполагают преследования за нарушения при проведении испытаний.

Один из собеседников "Проекта" договорился о прививке через Российский фонд прямых инвестиций, который ведает в том числе продажей вакцины за рубеж, а другой сделал это через руководство Минздрава, причем в его случае за укол пришлось заплатить 30 тысяч рублей. А некоторые из чиновников вошли в группу добровольцев лишь с условием, что ни в коем случае не получат плацебо. Среди "уколовшихся" называют в том числе бывшего главу администрации президента Александра Волошина и некоторых действующих сотрудников кремлевской администрации.

После регистрации препарата о сделанных прививках официально сообщили мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В то же время чиновники утверждают, что представители элиты смогли привиться до регистрации вакцины и не вступая в группу добровольцев.