Ярославский областной суд назначил наказание сотрудникам ИК-8 Сардору Зиябову и Дмитрию Никитенко по делу об избиении заключенных в коридоре штрафного изолятора, сообщает телеграм-канал "Ярославское дело". Суд назначил Зиябову 4 года колонии общего режима, Никитенко получил 3 года колонии. Это в полтора раза меньше, чем запрашивало для них гособвинение.

"Подсудимые умышленно применили насилие, их действия повлекли нарушение прав потерпевших, подорвали авторитет госслужбы, подорвали авторитет у граждан", - постановил суд сегодня. Оба сотрудника ФСИН также лишены специальных званий и права занимать должности в правоохранительных органах в течение 2,5 года.

Зиябов взят под стражу в зале суда, Никитенко освободили от наказания в связи с фактическим отбытием срока в СИЗО и под домашним арестом.

Преступление, вменяемое сотрудникам колонии, произошло в ноябре 2016 года в ИК-1. "Новая газета" публиковала видео, на котором заключенных заставляют бегать по коридору, вдоль которого выстроились более десяти сотрудников ФСИН. Надзиратели бьют заключенных под крики "Суслики бегут!", "Плохо бегут!".

Во время прогона Зиябов не менее двух раз ударил ногой одного заключенного и "нанес множественные удары ногами другому". Кроме того, после прогона сотрудник ФСИН избил смоченной и скрученной простыней и полотенцем еще одного осужденного, которого удерживали на столе.