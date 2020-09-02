В Татарстане сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении начальника казанского отдела полиции "Зареченский" полковника Тараса Дорошкевича. Перед этим в соцсетях появилось видео, в котором он, стоя в коридоре отдела полиции, стреляет из пневматического ружья по своим подчиненным. В тот момент Дорошкевич был недоволен показателями их работы.

В отношении полковника полиции возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), пишет "Бизнес Online".

В опубликованном ранее ролике виден длинный коридор и слышен звук выстрела. В кадре находится человек в форме полицейского, который перезаряжает пневматическую винтовку, прикладывает ее к плечу и целится. В другом конце коридора, метрах в 10, у окна стоит девушка. "Не стреляйте пока", - слышен женский голос.

Авторы канала "Контора пишет" утверждают, что на видео запечатлен начальник ОП N 3 "Зареченский" УМВД Казани, полковник полиции Тарас Дорошкевич. Под его прицелом якобы оказалась дознаватель, лейтенант Айгуль Хакимова. Кроме того, как говорится в сообщении, за спиной полковника в этот момент стояла начальник отдела дознания ОП, майор юстиции Екатерина Штатнова. Когда было снято видео и что послужило причиной такого поведения высокопоставленного стража порядка, не уточняется.

По словам источников, таким образом руководитель отдела полиции "воспитывал" своих сотрудников, допустивших низкие показатели работы и испортивших статистику.

В отдел полиции сразу же выехал прокурор Кировского района города Казани Эльдар Сабиров. Как сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, в результате инцидента пострадавших нет, заявлений ни от кого по данному факту не поступало. Со слов сотрудников отдела, инцидент произошел не в среду.

Глава МВД Татарстана Артем Хохорин распорядился провести внутреннюю проверку, а Дорошкевич отстранен от работы. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. Следователи уверены, что подозреваемый "действовал умышленно, явно превышая должностные полномочия". Расследование дела прокуратура республики взяла под особый контроль.

41-летний полковник полиции Тарас Дорошкевич родился в Одессе, но больше половины жизни прожил в Казани. В 2001 году после окончания Казанского социально-юридического института он пришел на службу в органы внутренних дел. Сначала Дорошкевич работал следователем отдела по расследованию преступлений на территории отдела милиции "Япеева" СУ при Вахитовском РУВД Казани. Через 10 лет он стал начальником отдела полиции "Юдино".

В январе 2014 года Дорошкевич возглавил ОП "Зареченский", а в июне 2015-го - ОП "Промышленный". В апреле 2018 года Дорошкевича вновь перевели начальником в ОП "Зареченский".