Глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что России не страшны новые санкции, угроза введения которых замаячила на фоне успехов германского расследования, начатого в связи с предполагаемым отравлением лидера оппозиции Алексея Навального

Госдума РФ Парламентарий добавил, что сама идея отравить лидера оппозиции Алексея Навального якобы настолько глупа, что могла прийти в голову только противникам российской власти

Алексей Навальный / YouTube

Глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что России не страшны новые санкции, угроза введения которых замаячила на фоне успехов германского расследования, начатого в связи с предполагаемым отравлением лидера оппозиции Алексея Навального. В среду Берлин объявил, что Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим ядом "Новичок", в неоднократном использовании которого подозревались российские спецслужбы.

В связи с отравлением оппозиционера высказываются опасения, что в рамках новых санкций Россию могут отключить от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. О таком развитии событий стали говорить еще в 2014 году, после присоединения к России украинского Крыма, однако до сих пор дальше угроз дело не пошло. Анатолий Аксаков считает, что западные страны не решатся отключать РФ от системы платежей. Его словам приводит "Интерфакс".

"Я не думаю, что отключат от SWIFT, потому что тогда сразу будет понятно, что это политически мотивированное решение, которое "шито белыми нитками". И самое главное, что оно ни к чему хорошему не приведет ни европейские страны, ни США. Хотя Америку, наверное, в меньшей степени, но страны, с которыми у нас достаточно крупный товарооборот, достаточно большой объем операций проходит через систему SWIFT, серьезно пострадают тоже. Это решение ударит и по нашим партнерам", - сказал глава думского комитета.

Говоря о других возможных экономических мерах, депутат отметил, что Россия выдержит любые санкции. "Нам уже ничего не страшно, мы адаптировались, принимали контрмеры с точки зрения экономики. Я допускаю, что против каких-то политических персон будут решения приниматься, а чисто экономические меры, сейчас все убедились, что они не работают. Основные потери - имиджевые, влияющие как раз на привлечение займов и расширение торговли, а с точки зрения подрыва экономики любые решения Запада преодолимы", - подчеркнул он.

Парламентарий добавил, что сама идея отравить лидера оппозиции Алексея Навального якобы настолько глупа, что могла прийти в голову только противникам российской власти. "Отравлять "Новичком" внутри страны так глупо, примитивно, если это так, что требует, конечно, еще проверки, но если это так, то это откровенная провокация, которая направлена специально против российских властей. Никак иначе это нельзя объяснить. Я исхожу из того, что западные политики это тоже должны понимать", - сказал Аксаков.

Ранее в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что лаборатория бундесвера нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". При этом Зайберт сообщил, что нервно-паралитическим боевым веществом Навального отравили в РФ.

В условиях усиления геополитических рисков из-за отравления оппозиционного политика доллар и евро заметно ускорили рост на Московской бирже в среду вечером: курс доллара США составил 75,34 руб. в 19:00, что на 1,76 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,19 руб., подорожав на 1,53 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,65 рубля - до 81,57 рубля.

Падал и российский рынок акций, продемонстрировав уязвимость российской экономики даже не перед санкциями, а всего лишь перед публичными обвинениями РФ в действиях, за которыми эти санкции могут последовать.

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации, на вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель. В свою очередь глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что Берлин уже в ближайшие дни обсудит с партнерами по ЕС реакцию на ситуацию с российским оппозиционером. А в США пригрозили введением персональных санкций за отравление Навального.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - международная система межбанковской коммуникации. К ней подключено более 11 тыс. финансовых институтов в более чем 200 странах мира. В России сообщество насчитывает более 600 участников, включая Банк России и крупнейшие банки. Компания-оператор системы зарегистрирована в Бельгии.

Возможность отключения России от SWIFT обсуждается с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции в связи с присоединением Крыма и поддержкой пророссийских вооруженных формирований, действующих на Украине под флагами ДНР и ЛНР. Тогда Европарламент принял резолюцию, в которой, в частности, призвал исключить Россию из системы международных расчетов SWIFT. Однако в SWIFT подобные рекомендации сочли нарушающими права и наносящими ущерб компании.

В качестве альтернативного канала межбанковского взаимодействия в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС). В ЦБ сообщали, что к системе уже подключились некоторые иностранные участники финансового рынка. При подключении к СПФС иностранные контрагенты смогут взаимодействовать с российскими компаниями, попавшими под санкции, утверждают создатели этой финансовой системы.

В феврале 2018 года Аркадий Дворкович, занимавший тогда пост первого вице-премьера, рапортовал о готовности российских банков к отключению от SWIFT. "Конечно, это неприятно, потому что затруднит работу компаний, банков, замедлит эту работу, вызовет необходимость применять устаревшие технологии передачи информации и проведения расчетов, - сказал Дворкович. - Тем не менее в связи с тем, что эта угроза уже не раз озвучивалась, наши финансовые институты и компании к этому морально и технологически готовы".

По словам вице-премьера, любую проблему, включая отключение от мировой финансовой системы, в правительстве готовы "встретить достойно".

Дворкович подчеркнул, что подобные меры в рамках ужесточения санкций против России принесут вред не только российской экономике, но также компаниям в Европе и США. Поэтому он назвал отключение от SWIFT сумасшедшим поступком со стороны партнеров.

В 2019 году, в рамках международного экономического форума в Давосе, Дворкович заверил, что "работать можно и без SWIFT". При этом, подчеркивал он, в правительстве надеются, что отключения от SWIFT все же не будет, поскольку это "совсем уже агрессия". Если же это все-таки случится, у России, по словам Дворковича, "есть возможные ответные шаги".

Позднее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов признал, что "создать полноценную замену SWIFT сегодня вряд ли возможно".