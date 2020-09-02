Дело о наркотиках против кабардино-балкарского пенсионера, покончившего с собой, закрыли из-за "малозначительности"

Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике После этого Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии назначило проверку. Согласно материалам, Захарченко "совершил самоубийство из-за уголовного преследования сотрудниками полиции, обнаружившими на его участке дикорастущую коноплю"

Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике

Следователь СУ МВД по Кабардино-Балкарии в связи с "малозначительностью" прекратил уголовное дело о хранении наркотиков против 85-летнего жителя республики Николая Захарченко, который покончил с собой через несколько дней после визита полицейских. Фактически прекращение дела реабилитирует покойного пенсионера, сообщил "Коммерсанту" адвокат его вдовы Руслан Ельмирзоков.

"Речь идет о положении, когда действие не является преступлением, хотя формально содержатся его признаки, но в силу малозначительности само действие не представляет общественной опасности", - объяснил он. Для проверки законности и обоснованности решения следователя дело передано в районную прокуратуру.

В середине августа у Николая Захарченко на участке прошли обыски на основании "поступившей оперативной информации" о том, что пенсионер якобы причастен к незаконному обороту наркотиков, выращивает запрещенные растения, а также занимается "хранением, изготовлением и потреблением различных наркотиков в крупном размере".

В ходе обыска оперативники изъяли в сарае высохший куст конопли, которой Захарченко кормил кроликов. Пенсионера увезли на допрос и продержали в полиции около 8 часов, дав подписать пустые протоколы. В итоге на него завели уголовное дело о хранении наркотических веществ в крупном размере без цели сбыта (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Данная статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. Узнав об этом, пенсионер покончил с собой, написав, что не виноват и не хочет умирать в тюрьме.

После этого Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии назначило проверку. Согласно материалам, Захарченко "совершил самоубийство из-за уголовного преследования сотрудниками полиции, обнаружившими на его участке дикорастущую коноплю". Глава МВД Кабардино-Балкарии также назначил служебную проверку в отношении руководства отдела МВД России по Урванскому району. О результатах пока не сообщалось.