Следствие назначило медицинскую экспертизу по делу об избиении бывшего фигуранта "московского дела", ведущего "Эха Москвы" и политического активиста Егора Жукова, сообщает Znak.com без ссылки на источник. По итогам этой экспертизы следствие при необходимости может изменить статью уголовного дела, пишет издание. Сейчас дело квалифицируется по статье "Побои" (116 УК РФ).

Адвокат Жукова Мурад Мусаев исключил, что причиной избиения активиста мог стать личный или бытовой конфликт, и отметил, что его били "прицельно по голове". Команда Жукова связывает нападение с его публичной политической и журналистской деятельностью.

Инцидент произошел вечером 30 августа недалеко от дома Жукова. "Первый удар пришелся в затылок, меня повалили на землю. Били исключительно по лицу. Ударов было много, сориентироваться было невозможно, поэтому никаких характеристик внешнего вида нападавших я не запомнил", - рассказал активист. Судя по множественным ударам, он предположил, что его бил не один человек. Также он обратил внимание на звук остановившегося самоката перед первым ударом.

По словам Жукова, его дело заинтересовало сотрудников Центра по противодействию экстремизму: ночью они приезжали на место происшествия и "прям всем своим видом хотели дать понять, что яро желают помочь расследованию".

Жуков уверен, что нападение связано с его политической деятельностью. "Никаких конфликтов на бытовой почве ни с кем у меня не было. А вот моя профессиональная деятельность расстраивает много жуликов и не меньше воров", - отметил он. Активист не исключил, что на него напали "те же самые ребята", что и в конце июля, но не стал этого утверждать наверняка. В тот раз он смог увернуться и скрыться.

Рассказывая о прошлом нападении, Жуков предположил, что его целью могла быть провокация ответных действий, в случае которых "условка очень быстро заменилась бы реальным сроком" (Жуков приговорен к трем годам условно по делу о "призывах к экстремизму" через интернет). Июльское нападение он связывал со своими высказываниями о протестах в Хабаровске и врио губернатора Хабаровского края Михаиле Дегтяреве.

Постоянная комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов попросила главу МВД взять нападение на Жукова под особый контроль . "Есть основания полагать, что оно совершено именно из-за журналистской деятельности Егора", - отметили в комиссии, посетовав, что нападения на журналистов в России и даже их убийства расследуются "крайне медленно, вяло и зачастую не приводят ни к каким результатам (ярчайший пример тому убийства Владислава Листьева, Дмитрия Холодова), что недопустимо в правовом государстве".

В Кремле, отвечая на вопросы журналистов об избиении Жукова, выразили надежду, что виновные будут установлены и наказаны по закону, но не стали строить параллелей с другими недавними инцидентами с участием оппозиционеров и в частности с возможным отравлением Алексея Навального.