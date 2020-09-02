Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский обратился в городской комитет по образованию после появления информации о том, что в одной из школ учителям раздали пропагандистские методички, передергивающие факты о Второй мировой войне.

Как сообщает ЗакС.ру Вишневский попросил выяснить, действительно ли существуют такие материалы, и кто их автор. Если факт существования таких методичек подтвердится, депутат призвал не допустить их дальнейшего использования "как грубо искажающих историю Второй мировой войны".

О методичках для классного часа в День знаний 1 сентября рассказало издание MR7. По его данным, материалы, предназначенные учителям средних и старших классов, получили классные руководители одной из школ в Выборгском районе Петербурга. Скриншот фрагмента текста публикует издание It's My City.

В приведенных выдержках из методички говорится, что США и Великобритания были "номинальными" союзниками СССР, но "представляли скорее "врагов-союзников"", затягивали открытие второго фронта и "буквально вскочили на подножку победы, когда после Сталинградской и особенно Курской битвы советские войска пересекли границу СССР и принялись освобождать страны Европы".

По версии автора методички, Вторая мировая война была выгодна США как средство для преодоления мирового экономического кризиса. "Вся Европа", согласно материалам, обеспечивала гитлеровскую Германию военной техникой и продовольствием, а "польские евреи в Освенциме производили для убийства советских граждан взрывчатку, синтетический бензин и каучук".

MR7 отмечает, что в методичке ничего не говорится о том, что оружием Германию снабжали оккупационные режимы захваченных нацистами стран, не упоминается пакт Молотова - Риббентропа и тот факт, что до 1941 года СССР тоже снабжал Германию ресурсами. Не говорится и об американской помощи Красной Армии в рамках ленд-лиза, боях США с милитаристской Японией в Тихоокеанском регионе, действиях союзников в Северной Африке и Италии, массированных налетах союзнической авиации.

Пользователи Facebook распознали в тексте цитаты писателя Юрия Мухина, известного поддержкой теорий заговора, в частности, из его книги "Уроки Великой Отечественной", пишет "Медиазона". В петербургском комитете по образованию Znak.com сообщили, что не отправляли в школы методички с таким содержанием и сами пытаются понять, откуда и где появилась такая брошюра.

Опрошенные изданием учителя рассказали, что никаких специальных указаний по проведению классного часа 1 сентября не получали и провели его так, как считали нужным. Педагог из школы в Невском районе отметил, что при желании дети могли посмотреть трансляцию всероссийского открытого урока, посвященного 75-летию Победы, с участием президента РФ Владимира Путина.

Путин в ходе этого мероприятия, объясняя связь между Второй мировой войной и сегодняшней жизнью, объяснил, что после войны "был создан тот миропорядок, те правила, по которым и в рамках которых мы живем сегодня". "И кому-то после окончания холодной войны <...> показалось, что... они оказались победителями, они считают себя исключительными, полагают, что можно и нужно поменять порядок, возникший после Второй мировой войны. Поэтому, для того чтобы создать условия для этих перемен, нужно немножко переделать, переписать то, что было в истории на самом деле", - заявил президент (полная расшифровка опубликована на сайте Кремля).

По его словам, тех, что сейчас соглашается с инициаторами переписи истории, "вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня", и это "очень актуально сегодня".

Путин также отметил, что в Советском Союзе цель нацистов была иной, чем при захвате территорий в Западной Европе. "Дело в том, что ведь целью нацистов было не просто освобождение территории нашей страны, не порабощение народов России и тогда Советского Союза, как они это делали в Европе, а уничтожение народов Российской Федерации и народов других республик Советского Союза", - сказал президент.

После вводной части школьники могли задавать Путину вопросы, в итоге он пообщался с учениками из школ Крыма, Карелии, Чувашии, Краснодарского и Камчатского краев, Новосибирской, Курской, Калининградской, Московской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Владимирской, Кировской, Кемеровской областей и Москвы. В онлайн-уроке также принимали участие курсанты училищ Минобороны: Тверского суворовского военного училища, президентских кадетских училищ в Кемерово и Петрозаводске, филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде.