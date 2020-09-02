Более 140 журналистов и политиков подписали личные поручительства за Ивана Сафронова

АГН Москва / Пресс-служба Мосгорсуда По версии ФСБ, Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой, позже передал ей секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в Африке и на Ближнем Востоке

АГН Москва / Пресс-служба Мосгорсуда

Более 140 журналистов и политиков подписали личные поручительства за советника главы "Роскосмоса", бывшего спецкорреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, сообщил РБК адвокат Иван Павлов.

"Одних только поручительств - более сотни. Будем их использовать", - сказал он. Сегодня Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия ФСБ о продлении ареста Сафронова.

Среди новых поручителей - главный редактор РБК Петр Канаев, главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, главный редактор "Ведомостей" Андрей Шмаров, председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков, депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, депутат заксобрания Карелии и бывшая председатель "Яблока" Эмилия Слабунова.

Также в числе подписавших поручительства - правозащитники Валерий Борщев и Светлана Ганнушкина, журналист "Новой газеты" и муниципальный депутат Хамовников Илья Азар, обозреватель "Эха Москвы" Арина Бородина, советник ректора НИУ ВШЭ Вера Ситнина и профессор университета Людмила Телень.

Поручительства за Сафронова и характеристики также подписали многочисленные корреспонденты, редакторы и технические сотрудники российских изданий, включая РБК, "Коммерсант", "Интерфакс", Meduza, "Эхо Москвы".

"Знаю Ивана Сафронова с первого дня моей работы в газете "Коммерсант" с мая 2015 года как исключительно профессионального журналиста и высококлассного специалиста в своей области. Иван известен мне как человек высокой порядочности, надежный товарищ, готовый прийти на помощь своим друзьям и коллегам. Заслуги Ивана перед редакцией нельзя не оценить как выдающиеся. Его увольнение в 2019 году стало большой потерей для издательского дома, которую за истекшие 15 месяцев так и не удалось восполнить. Иван был и остается настоящим патриотом своего издания и своей страны. В свете вышеизложенного считаю чрезмерной меру пресечения, связанную с лишением свободы", - написал в своей характеристике для суда заместитель шеф-редактора газеты "Коммерсантъ" Иван Сухов.

"Иван Сафронов проявил себя как высокопрофессиональный журналист. Это подразумевает под собой безукоризненное следование ФЗ "О средствах массовой информации". Сафронов - весьма уважаемый и известный в профессиональных кругах журналист, многие коллеги отмечают его патриотизм, глубокую погруженность в тему, о которой он писал", - пишет старший корреспондент службы политической информации "Интерфакса", экс-сотрудник "Коммерсанта" Екатерина Гробман.

Помимо коллег Сафронова, за него поручились и люди, знавшие его вне журналистской среды. Директор благотворительного фонда помощи заключенным и их семьям "Русь сидящая" Ольга Романова отметила, что знакома с Сафроновым уже почти 13 лет и верит в его невиновность. "Знаю Ивана Сафронова с 2007 года. Он был моим студентом в Высшей школе экономики. Мы также общались с Иваном после окончания им вуза. Иван Сафронов честный парень. И это самое главное. Я знаю, что никто в суде не прочитает эту характеристику. В лучшем случае подошьют к делу. Все все понимают, работа такая. Это нечестно. Иван Сафронов так бы не сделал", - указала она.

"Я знаю Ивана Сафронова как законопослушного, добропорядочного, ответственного человека. Он был моим студентом в Высшей школе экономики на отделении деловой и политической журналистики факультета политологии, где за годы учебы проявил себя как честный, талантливый, патриотически настроенный молодой человек", - говорится в характеристике профессора факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Людмилы Телень.

Ранее, перед рассмотрением апелляции на арест журналиста, характеристики и личные поручительства за него подписали несколько десятков главредов и журналистов российских СМИ.

По версии ФСБ, Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой, позже передал ей секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в Африке и на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, как считает следствие, были США.

В середине июля адвокат Сафронова сообщил, что, согласно материалам дела, информация о передаче чешским спецслужбам секретных сведений поступила в ФСБ из Службы внешней разведки (СВР). Глава СВР Сергей Нарышкин вскоре после ареста Сафронова утверждал, что его преследование "ни в коем случае" не связано с журналистской деятельностью. Однако 28 июля адвокат Иван Павлов рассказал, что следствие предлагало Сафронову досудебную сделку, требуя от него выдать имена журналистских источников информации. В рамках сделки Сафронов должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет. Сафронов отказался это обсуждать.

ТАСС со ссылкой на источник в разведывательных службах распространил информацию о том, что кадровым сотрудником чешских спецслужб якобы является знакомый Сафронова в Чехии Мартин Лариш, возглавляющий Центр анализа и профилактики безопасности (СВАР), который по открытым источникам готовит доклады о безопасности в странах Восточной Европы и Африки. Сам Лариш назвал информацию бредом и "дезинформационным вбросом". Он рассказал, что познакомился с бывшим журналистом в 2012 году в Москве, и впоследствии их профессиональные отношения переросли в дружбу.

В СВАР заявили, что в Центре, в основном, публикуют свои тексты студенты или выпускники факультетов политических наук. Вся деятельность СВАР представлена в открытом доступе на официальном сайте, и там нет "ни одной заметки о подготовке специализированных докладов по поставкам российского вооружения в страны Ближнего Востока и Африки".

Независимое объединение юристов и журналистов "Команда 29" запустило краудфандинговую кампанию для оплаты расходов, связанных с публичным расследованием дела Ивана Сафронова, включая юридическую помощь и многочисленные экспертизы. Проект имел успех: буквально за месяц было собрано более 790 тысяч рублей вместо планировавшихся 750 тысяч.