Оглашение в Лефортовском районном суде Москвы постановления о продлении ареста советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову по делу о госизмене

АГН Москва Оглашение в Лефортовском районном суде Москвы постановления о продлении ареста советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову по делу о госизмене

АГН Москва

Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей советника гендиректора "Роскосмоса", бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова до 7 декабря 2020 года. Заседание прошло в закрытом режиме, пишут "Ведомости".

Адвокаты Сафронова выступили против продления ареста и требовали сделать хотя бы часть заседания открытым. Защитник Дмитрий Катчев заявил, что на заседании не будут рассматриваться документы, который имеют гриф секретности. Адвокат Иван Павлов заявил, что ходатайство следователя преждевременно, потому что у защиты есть ходатайство о смене подсудности, которое нужно рассмотреть в начале. "Такие дела должны рассматриваться на уровне суда региона, то есть на уровне Мосгорсуда", - заявил Павлов.

Адвокат Сергей Малюкин заявил, что в документах к заседанию нет также сведений, содержащих тайну следствия, а Сафронов до сих пор не знает сути предъявленных ему обвинений.

Накануне заседания главные редакторы, корреспонденты и технические сотрудники российских изданий, включая РБК, "Коммерсантъ", "Интерфакс", Meduza, "Эхо Москвы", а также правозащитники подписали поручительства и характеристики за Сафронова. Таких поручительств насчитывается более 140.

После вынесения решения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сославшись на засекреченность информации, не смог ответить на вопрос, получал ли Владимир Путин какие-либо доказательства по делу Сафронова. Он также заявил, что у президента нет ни возможности, ни намерения держать под своим контролем каждое из дел о госизмене. "Но, безусловно, мы рассчитываем на абсолютно детальное разбирательство в строгом соответствии с соответствующими законами Российской Федерации", - цитирует Пескова "Медуза".

По версии ФСБ, Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой, позже передал ей секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в Африке и на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, как считает следствие, были США.

В середине июля адвокат Сафронова сообщил, что, согласно материалам дела, информация о передаче чешским спецслужбам секретных сведений поступила в ФСБ из Службы внешней разведки (СВР). Глава СВР Сергей Нарышкин вскоре после ареста Сафронова утверждал, что его преследование "ни в коем случае" не связано с журналистской деятельностью. Однако 28 июля адвокат Иван Павлов рассказал, что следствие предлагало Сафронову досудебную сделку, требуя от него выдать имена журналистских источников информации. В рамках сделки Сафронов должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет. Сафронов отказался это обсуждать.

ТАСС со ссылкой на источник в разведывательных службах распространил информацию о том, что кадровым сотрудником чешских спецслужб якобы является знакомый Сафронова в Чехии Мартин Лариш, возглавляющий Центр анализа и профилактики безопасности (СВАР), который по открытым источникам готовит доклады о безопасности в странах Восточной Европы и Африки. Сам Лариш назвал информацию бредом и "дезинформационным вбросом". Он рассказал, что познакомился с бывшим журналистом в 2012 году в Москве, и впоследствии их профессиональные отношения переросли в дружбу.

В СВАР заявили, что в Центре, в основном, публикуют свои тексты студенты или выпускники факультетов политических наук. Вся деятельность СВАР представлена в открытом доступе на официальном сайте, и там нет "ни одной заметки о подготовке специализированных докладов по поставкам российского вооружения в страны Ближнего Востока и Африки".

Независимое объединение юристов и журналистов "Команда 29" запустило краудфандинговую кампанию для оплаты расходов, связанных с публичным расследованием дела Ивана Сафронова, включая юридическую помощь и многочисленные экспертизы. Проект имел успех: буквально за месяц было собрано более 790 тысяч рублей вместо планировавшихся 750 тысяч.