ВСЕ ФОТО Школы в регионах объявляют "дни здоровья" и внеплановые каникулы из-за многодневных выборов

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай Трехдневное голосование на региональных выборах заставило региональные власти в срочном порядке решать проблему школ: волеизъявление начнется в пятницу, 11 сентября, которое будет для школ обычным учебным днем

Moscow-Live.ru / Зотова Анастасия В ряде регионов, в том числе в Курской и Орловской областях, с окончательными решениями пока не определились, хотя тоже склоняются к проведению "внеклассных оздоровительных мероприятий"

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай

Трехдневное голосование на региональных выборах заставило региональные власти в срочном порядке решать проблему школ: волеизъявление начнется в пятницу, 11 сентября, которое будет для школ обычным учебным днем. Регионы решают эту проблему на свое усмотрение и разными способами - от объявления "дней здоровья" с занятиями на свежем воздухе до роспуска детей на внеплановые "мини-каникулы", пишет "Коммерсант".

Региональные выборы 2020 года впервые пройдут в новом формате: их главным днем, как обычно, станет воскресенье (13 сентября), но ему будут предшествовать два дня досрочного голосования. А поскольку большинство избирательных участков традиционно размещаются в школах, перед властями встала задача развести учеников и пришедших голосовать избирателей.

В Министерстве просвещения и в Центризбиркоме сообщили, что общих указаний на этот счет в регионы не направляли. Поэтому в регионах проблему решали на собственное усмотрение. В большинстве из них решили не прерывать учебный процесс, но вывести учеников на улицу.

Так, министерство образования Иркутской области рекомендовало школам, где размещаются участки, провести 11 сентября занятия на воздухе в формате "дня здоровья", а учеба в обычном режиме возобновится в понедельник после санобработки и уборки помещений. В Татарстане уроки географии, истории, биологии и русского языка проведут в библиотеках, а уроки ОБЖ и физкультуры - на спортивных площадках. Школьников также могут отвести в музей или театр.

Не будет учеников в школах в эти дни и в Белгородской области, где власти намерены организовать "дни здоровья", экскурсии или спортивные соревнования. Внеклассные занятия за пределами учебных заведений запланированы также в Оренбургской и Пензенской областях. В Ивановской области вопрос об уроках на природе или внеплановых каникулах каждая школа решит сама.

В Воронежской и Липецкой областях 11-12 сентября задействуют дистанционное обучение, а в Ямало-Ненецком автономном округе каждая школа будет работать по индивидуальному плану, включающему те же "дни здоровья". А в Чувашии вопрос о пятничном обучении даже вызвал разногласия между избиркомом и Роспотребнадзором. Местный ЦИК еще на прошлой неделе постановил проводить досрочное голосование после 16 часов, чтобы не мешать учебе школьников. Однако Роспотребнадзор настаивает, чтобы в эти дни никаких занятий в школах не было. В итоге ученики в Чувашии будут переведены на дистанционное обучение.

В Тамбовской области школьники попадут в свои школы через разные входы с избирателями, а некоторые классы продолжат учиться в кабинетах, не задействованных для выборов. Одновременно составляется расписание занятий вне школ: для детей организуют дни здоровья, семьи и безопасности дорожного движения.

Еще в ряде регионов, в том числе в Курской и Орловской областях, с окончательными решениями пока не определились, хотя тоже склоняются к проведению "внеклассных оздоровительных мероприятий". А вот в Пермском крае школьников в дни голосования вообще освободят от уроков, решив, что изолировать входы и выходы в школы и разграничить потоки школьников и избирателей будет технически сложно.

31 июля президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому голосование на выборах и референдумах сможет проходить в течение не более чем трех дней. Решение о необходимости проведения такого голосования будет принимать избирательная комиссия, организующая выборы или референдум. Принятый закон разрешает быть наблюдателями на выборах и референдумах только тем, у кого есть право участвовать в выборах в этом регионе, и разрешает политическим партиям досрочно прекращать полномочия членов комиссий с правом решающего голоса.

Накануне второго чтения поправок к законопроекту, позволяющих голосовать в течение нескольких дней, более 630 членов участковых избирательных комиссий подписали обращение к Центризбиркому, Госдуме и Совету Федерации с призывом отказаться от идеи многодневного голосования и законодательно запретить такую практику. По словам авторов обращения, прежний порядок выборов всегда давал возможность избирателям проголосовать в течение одного дня и без массовых очередей, поскольку явка в среднем никогда не превышала 41%.

Авторы письма отметили, что многодневное голосование ухудшит условия "и без того изнурительного труда", тем более что оплата в комиссиях не увеличивается пропорционально. Члены избирательных комиссий в ряде регионов заявили, что получили за неделю работы на общероссийском голосовании столько же, сколько на однодневных президентских выборах 2018 года, и намерены выйти из комиссий.

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что в случае принятия поправок любые выборы будут проходить со скандалами, а их легитимность будет всегда подвергаться сомнению. Однако протест "Справедливой России" и КПРФ не помешал принятию поправок в третьем чтении. При этом ЛДПР, ранее также выступившая против поправок, изменила свою позицию, а лидер партии Владимир Жириновский заявил, что избиратель "не идет на выборы" в условиях однодневного голосования.