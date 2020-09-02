В России 4952 новых случаев коронавируса, 115 умерших за сутки

В России за последние сутки выявлено 4952 случаев коронавируса в 84 регионах, 115 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 1 005 000 заболевших и 17 414 умерших.
Из больниц за сутки выписано 5464 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 821 169 человек.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 625 (12)
Санкт-Петербург - 189 (21)
Московская область - 158 (5)
Нижегородская область - 147 (4)
Ростовская область - 145 (5)
Ставропольский край - 127 (1)
Свердловская область - 115 (6)
Саратовская область - 112
Красноярский край - 110 (5)
Воронежская область - 99
Самарская область - 97 (4)
Ульяновская область - 95 (9)
Волгоградская область - 93 (2)
Краснодарский край - 88 (2)
Кемеровская область - 88
Оренбургская область - 87
Хабаровский край - 86 (1)
Республика Калмыкия - 85
Пензенская область - 79 (1)
Приморский край - 78 (1)
Мурманская область - 75 (3)
Челябинская область - 73 (1)
Республика Дагестан - 72 (3)
Иркутская область - 72 (1)
Ханты-Мансийский АО - 68 (2)
Кировская область - 64
Алтайский край - 63
Пермский край - 60
Республика Крым - 58
Карачаево-Черкесская Республика - 53
Орловская область - 51 (1)
Сахалинская область - 51
Архангельская область - 49
Республика Саха (Якутия) - 48
Томская область - 47
Ямало-Ненецкий АО - 46
Тюменская область - 45
Новосибирская область - 45 (3)
Омская область - 45 (5)
Белгородская область - 44
Астраханская область - 41 (1)
Республика Бурятия - 40 (3)
Ярославская область - 39
Ивановская область - 38
Удмуртская Республика - 38
Республика Карелия - 36
Ленинградская область - 35 (1)
Липецкая область - 34
Вологодская область - 34 (1)
Чувашская Республика - 33 (1)
Забайкальский край - 33 (1)
Курская область - 32
Республика Башкортостан - 31
Республика Мордовия - 31
Амурская область - 31
Тульская область - 30 (1)
Республика Ингушетия - 30
Владимирская область - 29 (1)
Калужская область - 29 (2)
Республика Коми - 28
Кабардино-Балкарская Республика - 28
Рязанская область - 27
Республика Татарстан - 27
Брянская область - 26
Тамбовская область - 25
Псковская область - 24
Курганская область - 24
Костромская область - 23 (1)
Тверская область - 23 (1)
Республика Северная Осетия - 23
Магаданская область - 23
Новгородская область - 22
Республика Тыва - 21
Республика Хакасия - 21 (2)
Республика Адыгея - 20
Республика Алтай - 19
Калининградская область - 17
Республика Марий Эл - 17
Камчатский край - 13
Смоленская область - 10 (1)
Еврейская АО - 7
Чеченская Республика - 6
Ненецкий АО - 1
Севастополь - 1