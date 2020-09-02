В России 4952 новых случаев коронавируса, 115 умерших за сутки

В России за последние сутки выявлено 4952 случаев коронавируса в 84 регионах, 115 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 1 005 000 заболевших и 17 414 умерших.

Из больниц за сутки выписано 5464 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 821 169 человек.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 625 (12)

Санкт-Петербург - 189 (21)

Московская область - 158 (5)

Нижегородская область - 147 (4)

Ростовская область - 145 (5)

Ставропольский край - 127 (1)

Свердловская область - 115 (6)

Саратовская область - 112

Красноярский край - 110 (5)

Воронежская область - 99

Самарская область - 97 (4)

Ульяновская область - 95 (9)

Волгоградская область - 93 (2)

Краснодарский край - 88 (2)

Кемеровская область - 88

Оренбургская область - 87

Хабаровский край - 86 (1)

Республика Калмыкия - 85

Пензенская область - 79 (1)

Приморский край - 78 (1)

Мурманская область - 75 (3)

Челябинская область - 73 (1)

Республика Дагестан - 72 (3)

Иркутская область - 72 (1)

Ханты-Мансийский АО - 68 (2)

Кировская область - 64

Алтайский край - 63

Пермский край - 60

Республика Крым - 58

Карачаево-Черкесская Республика - 53

Орловская область - 51 (1)

Сахалинская область - 51

Архангельская область - 49

Республика Саха (Якутия) - 48

Томская область - 47

Ямало-Ненецкий АО - 46

Тюменская область - 45

Новосибирская область - 45 (3)

Омская область - 45 (5)

Белгородская область - 44

Астраханская область - 41 (1)

Республика Бурятия - 40 (3)

Ярославская область - 39

Ивановская область - 38

Удмуртская Республика - 38

Республика Карелия - 36

Ленинградская область - 35 (1)

Липецкая область - 34

Вологодская область - 34 (1)

Чувашская Республика - 33 (1)

Забайкальский край - 33 (1)

Курская область - 32

Республика Башкортостан - 31

Республика Мордовия - 31

Амурская область - 31

Тульская область - 30 (1)

Республика Ингушетия - 30

Владимирская область - 29 (1)

Калужская область - 29 (2)

Республика Коми - 28

Кабардино-Балкарская Республика - 28

Рязанская область - 27

Республика Татарстан - 27

Брянская область - 26

Тамбовская область - 25

Псковская область - 24

Курганская область - 24

Костромская область - 23 (1)

Тверская область - 23 (1)

Республика Северная Осетия - 23

Магаданская область - 23

Новгородская область - 22

Республика Тыва - 21

Республика Хакасия - 21 (2)

Республика Адыгея - 20

Республика Алтай - 19

Калининградская область - 17

Республика Марий Эл - 17

Камчатский край - 13

Смоленская область - 10 (1)

Еврейская АО - 7

Чеченская Республика - 6

Ненецкий АО - 1

Севастополь - 1

