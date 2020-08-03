Послу Белоруссии в России Владимиру Семашко заявлено о безосновательности задержания 33 россиян в республике. Москва настаивает на скорейшем освобождении граждан РФ, заявили в МИД России.

Как сообщил "Интерфакс", замглавы МИД РФ Андрей Руденко пригласил Семашко для "обстоятельного разговора о состоянии и перспективах двусторонних российско-белорусских отношений". В сообщении подчеркивается, что российская сторона считает арест соотечественников безосновательным и сделанным под надуманным предлогом.

"Настаиваем на объективном расследовании белорусскими партнерами в тесном взаимодействии с российскими коллегами всех обстоятельств произошедшего и скорейшем освобождении задержанных российских граждан", - заявили на Смоленской площади.

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии 29 июля задержали под Минском 33 гражданина РФ. В КГБ Белоруссии заявили, что задержанные являются участниками ЧВК "Вагнер". Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

30 июля СБУ Украины заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Белоруссии россиян, которых власти считают бойцами ЧВК "Вагнера", которые были заброшены в республику для организации массовых беспорядков.

31 июля вопрос о задержании россиян в Белоруссии обсуждался на онлайн-совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России.