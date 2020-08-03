102 родственника российских чиновников за последние пять лет получили возможность поступить в вузы вне конкурса, говорится в совместном расследовании издания "Важные истории", "Трансперенси Интернешнл - Россия", "Новой газеты" и студенческого журнала DOXA

Wavebreakmedia / DepositPhotos Дети чиновников используют процедуру целевого набора: государственная структура, заинтересованная в специалистах, может послать абитуриентов на учебу, предоставлять им дополнительную стипендию и жилье, чтобы после выпуска они поработали на эту госструктуру минимум три года

dsimakov-foto.mail.ru / DepositPhotos

102 родственника российских чиновников за последние пять лет получили возможность поступить в вузы вне конкурса, говорится в совместном расследовании издания "Важные истории", "Трансперенси Интернешнл - Россия", "Новой газеты" и студенческого журнала DOXA.

Дети чиновников используют процедуру целевого набора: государственная структура, заинтересованная в специалистах, может послать абитуриентов на учебу, предоставлять им дополнительную стипендию и жилье, чтобы после выпуска они поработали на эту госструктуру минимум три года.

"Поступить в лучшие российские университеты гораздо проще по целевому набору. В этом случае конкурс значительно ниже и велика вероятность попасть в вуз с минимальными баллами единого госэкзамена. К примеру, в прошлом году по целевому набору попасть на бакалавриат МГУ можно было вообще без конкурса, тогда как у поступающих на общих основаниях конкурс в среднем составлял 8,5 кандидата на место", - говорится в материале.

Авторы расследования изучили случаи целевого поступления в 15 российских вузов с 2015 по 2019 год - из тех, кто публиковал в открытом доступе приказы о зачислении. В выборку попали 12 российских вузов из списка лучших по мировым стандартам: МГУ, ВШЭ, МГИМО, МГМУ имени Сеченова, МФТИ, РУДН, РЭУ имени Плеханова, МИСИС, СПБГУ, ИТМО, СамНИУ, ННГУ, ВГУ. Также в расследовании фигурируют три ключевых отраслевых института: МГМУ имени Сеченова, МГЛУ и ВГИК.

Авторы расследования находили на сайтах вузов приказы о целевом поступлении и искали в них фамилии родственников чиновников. При этом учитывались только те абитуриенты, чьи родственные связи удалось подтвердить по другим источникам.

Среди этих 15 вузов есть те, которые публиковали приказы о зачислении "целевиков" не каждый год. Предоставить полный объем данных вузы отказались. Тем не менее по документам в открытом доступе удалось проанализировать имена и фамилии более 3 тысяч студентов. В итоге обнаружено 102 случая, когда дети или родственники госслужащих поступали на учебу целевым образом по направлению от госструктур, которые эти госслужащие возглавляли или с которыми тесно взаимодействовали по службе, подчеркивают авторы расследования.

Подавляющее большинство родственников чиновников не смогли бы поступить в престижные вузы на общих основаниях, поскольку набрали меньше проходного балла. Но и в тех редких случаях, когда дети чиновников сдавали ЕГЭ успешно и могли бы поступить сами, все равно можно говорить о конфликте интересов, говорится в расследовании.

Например, сын управляющего делами президента Александра Колпакова поступил по целевому набору на лечебное дело в Первый московский государственный медицинский университет имени Сеченова. На учебу его отправило Управление делами президента РФ. Если бы Колпаков-младший поступал на общих основаниях, он бы не прошел по конкурсу, поскольку набрал на 50 баллов меньше, чем нужно. Год обучения на факультете стоит 350 тысяч рублей.

Александр Колпаков известен тем, что раньше был руководящим сотрудником Службы безопасности президента, дослужился до звания генерал-лейтенанта и возглавлял управление, которое отвечает за резиденции главы государства. Его супруга, как выяснил ФБК, числилась владельцем управляющей компании "дворца Путина" в Геленджике. Управление делами президента Колпаков возглавил в 2014 году. А его отпрыск поступил в Первый Московский государственный медицинский университет на следующий год.

Пресс-секретарь управделами Елена Крылова сообщила, что сын Колпакова окончил вуз с отличием и теперь работает врачом.

Сын бывшего советника президента Сергея Дубика, курировавшего в президентской администрации антикоррупционные вопросы, отправился по целевому набору на юридический факультет МГУ. Заказчиком обучения стал Судебный департамент при Верховном суде РФ, с которым Дубик раньше пересекался по службе. Также Дубик до сих пор входит в попечительский совет юрфака МГУ. Сын Дубика мог бы поступить в МГУ и на общих основаниях, поскольку набрал на 15 баллов больше проходного. Обучение на юрфаке стоит 385 тысяч рублей в год.

Генерал-лейтенант юстиции Александр Мокрицкий был первым заместителем военного прокурора, а в 2016 году возглавил Союз следственных работников, который создавался при поддержке московского Следственного комитета. В том же году сын Мокрицкого целевым образом поступил на юрфак МГУ. А заказчиком его обучения стала Генеральная прокуратура. Поступить на общих основаниях он бы не смог, поскольку набрал на 49 баллов меньше обычного проходного.

В 2012 году в Калининграде произошел скандал, когда сын главы администрации города Светланы Мухомор прошел по целевому набору в Балтийский федеральный университет (БФУ) от окружного совета депутатов. На общих основаниях он бы не поступил, потому что набрал меньше проходного балла. Это заметили местные журналисты, и глава администрации публично заявила, что о целевом поступлении отпрыска не знала.

Спустя два дня после публикации Мухомор покинула должность и перевела сына на обычное платное обучение. После этого случая ректор БФУ объявил, что университет вообще откажется от целевого набора на следующий год. Впрочем, целевой набор вскоре вернулся. Вернулась на госслужбу и Мухомор. В конце 2012 года она стала первым замглавы администрации Калининграда.

В вузах, которые опросили авторы расследования, заявили о том, что не проверяют родственников "целевиков". "Проверка родственных связей поступающих, с которыми заключены договоры о целевом обучении, в полномочия университета не входит", - сообщила проректор Первого московского государственного медицинского университета Татьяна Литвинова.

В Высшей школе экономики (ВШЭ) утверждают, что своими "целевиками" довольны. Пресс-служба ВШЭ сообщила, что вузы не принимают участия в их отборе и не имеют информации об их родственных связях. Там также добавили, что "целевиков" в вузе очень мало: в прошлом году на 222 целевых места приняли только 58 человек - их доля лишь 2,7 процента от всех студентов-бюджетников, и ни один из этих студентов не был отчислен, средний балл каждого больше четырех по пятибалльной шкале.