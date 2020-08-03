Верховный суд отказался рассматривать коллективный иск родителей к президенту РФ Владимиру Путину о нарушении прав детей в возрасте 16-18 лет, которым по его указу не положены дополнительные выплаты из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно указам президента РФ от 11 мая и 23 июня, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей полагается на детей до 16 лет. Родители детей считают, что указы президента нарушают федеральное законодательство, в том числе права и интересы детей 16-18 лет, установленные семейным законодательством.

По словам родителей, детям в возрасте от 16 до 18 лет "требуется больший объем питания по сравнению с детьми более младшего возраста, взрослые размеры одежды, необходимы затраты на подготовку к ГИА и ЕГЭ". Родители считают, что указы президента противоречат утвержденной им концепции демографической политики России до 2025 года, а также Конвенции о правах ребенка.

Иск был подан 10 июля штабом муниципального депутата Юлии Галяминой. К нему решили присоединиться 50 человек. Адвокат Михаил Игнатьев заявил "МБХ медиа", что истцам неизвестна причина отказа Верховного суда, и они намерены обжаловать это решение. Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова обращалась в Министерство труда с предложением распространить выплаты на детей старше 16 лет, пояснив, что в этом возрасте дети еще находятся на попечении родителей и не имеют возможности найти полноценную работу. При этом расходы на их содержание сопоставимы с расходами на взрослых. Однако в министерстве не поддержали идею и предложили трудоустраивать детей.

Между тем эксперты отмечают, что часть россиян направили "детские" выплаты на погашение микрозаймов. С апреля, когда в России был введен режим самоизоляции, объем погашений онлайн-займов резко снизился. Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей.

Вторая волна выплат президентских пособий пришлась на начало июля, тогда же зафиксировано значительное улучшение собираемости долгов. А пик погашений пришелся на 1 июля, с началом второго этапа господдержки. Кроме того, значительный рост возвратов приходился на "зарплатные" дни: летом в большинстве регионов России были сняты жесткие санитарные ограничения, люди смогли вернуться на работу и начать рассчитываться с долгами в условиях большей финансовой определенности.