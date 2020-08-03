Член законодательного собрания Свердловской области, депутат "Единой России" Илья Гаффнер зарегистрировал доход за 2019 год в 4 копейки, следует из его декларации. Документ опубликован на сайте заксобрания.

В декларации указано, что в пользовании у Гаффнера находится только квартира площадью 66,6 кв. м, а у троих его несовершеннолетних детей по квартире от 80 до 239 кв. м.

В 2016 году суд начал реструктуризацию долгов депутата по заявлению Россельхозбанка. К нему были заявлены требования Сбербанка и Россельхозбанка на сумму в 169 млн рублей. Спустя три года суд завершил процедуру банкротства, однако не освободил Гаффнера от обязательств перед кредиторами.

В марте прошлого года Свердловский арбитражный суд нашел нарушения в работе Заксобрания Свердловской области. В рамках банкротного дела единоросса Гаффнера выяснилось, что комиссия по доходам не обнаружила нарушений в его декларациях, хотя в 2014-2015 годах он подал документ без информации о движении средств на счетах.

Депутат Илья Гаффнер стал известен после того, как в 2015 году во время участия в проекте "Национальный контроль" в ответ на жалобы россиян на резкий рост цен на продукты посоветовал им "поменьше питаться".

Эти слова вызвали шквал возмущения среди россиян. Блогеры гневно обрушились на Гаффнера, посоветовав ему "начать с себя". Язвительные земляки предложили депутату "меньше воровать", перейти на прожиточный минимум и пересесть на общественный транспорт.

После того, как разразился скандал, Гаффнер добавил, что не отрекается от своих слов, поскольку "организм лучше живет в холоде и голоде". В качестве дополнительного аргумента народный избранник отметил, что и сам соблюдает пост.

"У меня длинная диета - 13 дней. Каждый день - разный вид еды. Сегодня, например - творог с яблоками. Завтра - рис с томатным соком. Послезавтра - отварная говядина, - объяснял Гаффнер. - Конечно, тяжело".

Однако жаловаться на тяжелую судьбу Гаффнер, по его словам, не собирается. "Мы - народ особый... Кто-то нас начинает нагибать - мы, наоборот, начинаем разгибаться. Мы никогда не дадим в обиду ни себя, ни президента. Мы лучше будем экономить, пройдем холод и голод, но победим", - отметил он.

Гаффнер также вспомнил, что "еще недавно у каждого в саду росли огурчики-помидорчики", и призвал возвращаться к земле. "А у кого нет возможности - нужно экономить на еде, меньше питаться, заниматься спортом... Тем более, впереди пост", - заключил законодатель.

Из партии депутата не исключили, но пожурили и посоветовали впредь фильтровать слова. Глава регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий сказал по поводу заявлений Гаффнера, что тот "имел в виду несколько другое, но для любого политика важно в том числе грамотно формулировать свои мысли". Он посоветовал депутату "семь раз подумать и один раз сказать, грамотно и полностью довести информацию о ситуации, без иллюзий и прикрас".

"Мы решили ограничиться предупреждением о недопустимости двусмысленных высказываний, которые могут нанести ущерб репутации "Единой России", - сказал Виктор Шептий по итогам заседания президиума политсовета партии. Также он решил подарить Гаффнеру книгу Терри Голуэя "Слова, изменившие мир. От Моисея до Обамы".

Добавим, Илье Гаффнеру приходилось оправдываться не только за свои слова, но и за криминальные деяния своего отпрыска. В ночь на 20 октября 2015 года в Екатеринбурге полицейские задержали с поличным двух молодых людей, которые снимали колеса с автомобиля Ford Focus. Одним из задержанных оказался 19-летний Никита Гаффнер, студент Уральского федерального университете имени первого президента России Бориса Ельцина (УрФУ). Сообщником депутатского сына оказался его ровесник Игорь Гайнутдинов.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), предусматривающей до пяти лет лишения свободы. Полиция просила об аресте обоих студентов, поскольку не исключала их причастность к другим аналогичным эпизодам, но суд оставил их под подпиской о невыезде.

Попытка сообщников снять колеса с иномарки была запечатлена камерой наружного наблюдения, а запись попала в Сеть.

Единоросс Илья Гаффнер назвал криминальный поступок сына детской шалостью. "Абсолютная мальчишеская шалость. Понятно, что никакие колеса ему были не нужны", - заявил депутат.

По его мнению, проблемы начались, когда родители купили сыну машину Honda Accord в апреле 2015 года. "Мы купили машину, и ему снесло башню, - поделился ощущениями депутат. - Начал поздно приходить домой, почувствовал себя очень взрослым. Теперь он ездит на трамвае. Машина стоит в гараже".

Гаффнер выразил уверенность, что для его сына произошедшее "оказалось серьезным уроком" и потрясением, так как он двое суток провел под стражей в изоляторе временного содержания, где "сидят наркоманы, убийцы, грабители" со всего города.

"Трехкопеечная" декларация

При всей курьезности ситуации с подачей декларации о доходах на сумму в 4 копейки самым бедным депутатом Илью Гаффнера не назовешь. По крайней мере в прошлом году его "перещеголял" депутат от ЛДПР из Приамурья Сергей Труш. За 2018 год он указал доход в три копейки.

В своем обращении на Youtube Сергей Труш пояснил, что не получает зарплату как депутат, а его низкий заработок связан с общей ситуацией, в которой оказалась Россия в последние годы. "Я живу как обычный гражданин, как и все остальные граждане. Страна в *** (заднице), и я вместе с ней", - заявил в раздражении Труш, оказывающий дизайнерские услуги. Отсутствие достойной прибыли у своего ИП он объяснил тем, что "люди перестали заказывать интерьеры".