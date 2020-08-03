АГН Москва / Александр Авилов Дело двух старших сестер Хачатурян Крестины и Ангелины, обвиняемых в убийстве своего отца, будет рассматриваться Мосгорсудом с участием коллегии присяжных. Такое решение было принято в рамках предварительных слушаний по делу

АГН Москва / Александр Авилов

Дело двух старших сестер Хачатурян Крестины и Ангелины, обвиняемых в убийстве своего отца, будет рассматриваться Мосгорсудом с участием коллегии присяжных. Такое решение было принято в рамках предварительных слушаний по делу, сообщает РИА "Новости".

Выбор коллегии, в составе которой должно быть восемь основных и несколько запасных членов, назначили на 31 августа. Участники процесса смогут задавать им вопросы и отводить, если у них уже сложилось мнение о деле или если их посчитают предвзятыми.

Дело младшей сестры Марии Хачатурян будет рассматриваться отдельно. Как рассказал Znak.com адвокат девушки Ярослав Пакулин, 10 августа слушания начнутся в Бутырском суде Москвы. На момент убийства Мария Хачатурян была несовершеннолетней. Кроме того, ее признали невменяемой, поэтому прокуратура предложила применить к ней меры медицинского характера.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранами было обнаружено 27 июля 2018 года в жилом доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в убийстве были задержаны дочери погибшего в возрасте 17, 18 и 19 лет. Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян признали вину и рассказали, что отец регулярно бил их, подвергал сексуальному и психологическому насилию, держал в доме на положении рабынь, не пускал в школу. Для расправы девушки использовали нож и молоток.

Защита сестер заявила, что 57-летний Михаил Хачатурян домогался и насиловал своих дочерей, и призвала считать их действия самообороной. Адвокат потерпевшей стороны Ольга Халикова также отмечала, что девушки могли убить отца в страхе, что он накажет их за крупные траты. О каких тратах могла идти речь, если отец держал дочерей взаперти и фактически на положении рабынь, не уточнялось.

В 2019 году Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение в отношении девушек. Адвокат одной из сестер Алексей Паршин пояснял, что замгенпрокурора Виктор Гринь посчитал выводы следствия несоответствующими действительности и расценил действия девушек как необходимую самооборону.

Защита предполагала, что следствие разберет доводы Гриня, после чего обвинение переквалифицируют и уголовное преследование прекратят, не доводя до суда. Однако 12 июля Генпрокуратура за подписью Гриня утвердила старое обвинение в убийстве по предварительному сговору.