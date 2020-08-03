Прокуратура Республики Коми В Коми из-за повреждения нефтепровода произошел разлив 7 т нефти

Прокуратура Республики Коми

В Коми природоохранная прокуратура организовала проверку инцидента, в результате которого из поврежденного нефтепровода в Усинском районе вылилось не менее 7 тонн нефти. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, разлив нефтепровода, эксплуатируемого ТПП "ЛУКОЙЛ - Усинскнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", произошел 1 августа при демонтаже выведенного из эксплуатации трубопровода. В результате были загрязнены 0,48 га земель.

Уточняется, что собрано 16 кубометров "грязного" грунта. Также принимаются меры для предотвращения распространения жидкости. Последствия аварии ликвидируют.

Отмечается, что территориальный орган Ростехнадзора и Усинское лесничество решают вопрос о проведении административного расследования.

В воскресенье ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" опубликовало сообщение о случившемся происшествии, передает РБК. В компании отметили, что инцидент произошел 2 августа. По данным ООО, нефтесборный коллектор трубопровода был поврежден экскаватором подрядной организации ООО "Ликвидатор". Нефтяники добавили, что угрозы загрязнения водных объектов нет, а обстоятельства случившегося уточняются.

"Была оперативно остановлена прокачка нефтесодержащей жидкости по коллектору, локализовано ее распространение по территории", - отмечалось в сообщении.

В январе на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа вспыхнул пожар. Его площадь составила не менее 1 тыс. кв. м. В результате пожара один сотрудник предприятия получил травму, передает РБК.