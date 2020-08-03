Роспотребнадзор предупредил о возможном росте заболеваний, вызываемых радиационным облучением и связанных с массовым проведением компьютерной томографии легких

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов Компьютерная томография стала одним из основных методов выявления коронавируса наряду с ПЦР-тестированием и тестами на наличие антител. По данным Роспотребнадзора, массовое проведение компьютерной томографии легких грозит повышенным уровнем радиационного облучения и может привести к росту связанных с этим заболеваний

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

Роспотребнадзор предупредил о возможном росте заболеваний, вызываемых радиационным облучением и связанных с массовым проведением компьютерной томографии легких. Как сообщает ТАСС, с марта по июнь текущего года коллективная доза облучения населения в Москве, Петербурге и Ленинградской области выросла в полтора раза.

Компьютерная томография стала одним из основных методов выявления коронавируса наряду с ПЦР-тестированием и тестами на наличие антител. По данным Роспотребнадзора, массовое проведение компьютерной томографии легких грозит повышенным уровнем радиационного облучения и может привести к росту связанных с этим заболеваний.

Главный эксперт по радиационной безопасности "Городского центра экспертиз" Владимир Москаленко заявил "Невским новостям", что коллективная доза является обобщенной величиной, и паниковать из-за ее роста не стоит.

Он отметил, что облучение при исследовании все же происходит, но конкретный предел коллективной дозы не прописан в нормативах и рассчитывается для каждого человека. "Облучение при томографии безусловно есть и увлекаться этим видом исследования не стоит. Коллективная доза выросла из-за того, что большое количество людей подверглось такой процедуре. Но сказать, какой предел именно коллективной дозы, трудно, я не встречал такого в нормативах", - пояснил Москаленко, напомнив, что для каждого отдельного человека этот вид исследования можно проводить максимум два раза в год, и после первого раза организму требуется несколько месяцев на восстановление.

В апреле этого года департамент здравоохранения Москвы признал низкую точность тестов на COVID-19. Глава департамента Алексей Хрипун рекомендовал отправлять больных с пневмонией на компьютерную томографию при подозрении на осложнения, назвав единственным достоверным анализом сочетание КТ и клиническую картину заболевания. Сообщалось, что ложноотрицательный результат дают около 20-30% существующих ПЦР-тестов, в связи с чем повышается риск тяжелых форм заболевания.