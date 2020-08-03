Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин На "Новую газету" и ее главного редактора Дмитрия Муратова составили по два административных протокола о распространении фейков (часть 9 статьи 13.15 КоАП)

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

На "Новую газету" и ее главного редактора Дмитрия Муратова составили по два административных протокола о распространении фейков (часть 9 статьи 13.15 КоАП), пишет "МБХ медиа" со ссылкой на самого Дмитрия Муратова.

Он рассказал, что протоколы составили за материал "Свистать всех наверх" Валерия Ширяева о вспышке COVID-19 в одной из войсковых частей, а также за заметку Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в одном из районов Чеченской республики.

Главный редактор уточнил, что первая заметка уже удалена по предписанию Роскомнадзора, вторая - скрыта до решения суда.

В начале июня по этой же статье оштрафовали на 60 тысяч рублей главного редактора портала ProUfu Тимура Алмаева. Следствие посчитало фейком новость о подготовке тысячи мест на кладбищах города для умерших от COVID-19. В апреле об этом же сообщал "Коммерсант-Уфа" - на главного редактора издания Наталью Павлову также составили протокол о распространении недостоверной информации. При этом информацию о подготовке мест на кладбищах подтверждал пресс-секретарь мэрии.

В конце июля МВД составило протокол на радио "Свобода" за материал на портале "Север.Реалии" о "принудительной эвтаназии" в больницах Санкт-Петербурга в период пандемии коронавируса.

Также в прошлом месяце составили протокол о фейковых новостях (ч. 9 ст. 13.15 КоАП) на журналиста "МК в Томске" Станислава Микрюкова за материал "Томские морги могут стать „рассадниками" коронавируса". Журналисту грозил штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

Текст Микрюкова был опубликован в СМИ еще 20 мая. В нем журналист рассказывал, что ни в одном морге Томской области не предприняты повышенные меры безопасности в связи с пандемией COVID-19. В частности, Микрюков цитировал кандидата медицинских наук Сергея Кладова, который заявлял, что морги "вполне могут быть одним из очагов заражения и распространения коронавирусной инфекции".

В начале июня на Микрюкова уже составляли протокол о фейк-ньюс из-за материала о вспышке коронавируса и карантине в хирургической клинике. Но потом суд вернул протокол полицейским за грубые нарушения при его составлении.

8 июля Микрюкову пригрозили еще одним протоколом из-за фотографий мешков, в которых, по словам журналиста, находились человеческие останки. Эти снимки предоставили работники морга. В связи с публикацией фотографий 6 июля "Московский комсомолец" написал, что по правилам человеческие останки запрещено складывать мешками в несколько рядов. Оперштаб Томской области по борьбе с COVID-19 назвал публикацию "МК" фейком.