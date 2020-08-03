lucianmilasan / DepositPhotos Из YouTube пермской церкви убрали видео для детей, в которых рассказывали о заслуженной смерти за непослушание

lucianmilasan / DepositPhotos

Пермская евангелическая церковь "Новый Завет" удалила со своего YouTube-канала выпуски детской передачи "Воскресная школа", на содержание которых СМИ и соцсети обратили внимание в конце мая. Это заметил корреспондент "Урал. МБХ медиа".

Во время режима самоизоляции церковь ввела открытые онлайн-уроки для детей от 3 до 6 лет, в ходе которых ведущая объясняла кукольному мальчику Сереже, что люди, которые не верят в Бога, заслуживают смерти.

В выпуске, посвященном Пасхе, ведущая "тетя Лена", рассказывая о смысле праздника и распятии Христа, продемонстрировала огромный гвоздь и уколола им своего игрушечного соведущего, чтобы тот оценил, как больно было Спасителю. Также она надела кукле на голову терновый венок.

"Когда люди ведут себя очень плохо, злые, не верят в Господа, не живут, как учит нас Библия, они заслуживают смерти. Мы бы тоже с вами заслужили смерти, потому что мы часто с вами бываем непослушными", - сказала ведущая. В другом выпуске сотрудница воскресной школы, рассказывая об апостоле Павле, которого побивали камнями, показала для наглядности большие булыжники.

В соцсетях высказывания ведущих сочли излишне жестокими и призывали пожаловаться администрации YouTube на канал церкви. В Пермской епархии уроки в такой форме для детей 3-6 лет назвали неприемлемыми.

"Все эти видеоуроки - попытка привить страх смерти. Всё это сомнительная педагогика, когда используют такие манипуляции и запугивание тем, что "ты заслуживаешь смерти". Как можно делать такие видеоролики в многонациональной стране, где живут верующие других религий? Они тоже заслуживают смерти?" - прокомментировал порталу 59.ru зампредседателя миссионерского отдела епархии отец Кирилл Мадекин.

Пастор "Нового Завета" Вячеслав Сафронов объяснил на сайте церкви, что служительница воскресной школы "с целью сделать урок более доступным и понятным, используя подручные предметы и куклу, пыталась донести детям в натуралистичной и игровой форме важность праздника Пасхи".

"Но отсутствие опыта проведения дистанционных занятий и волнение, присущее человеку в таких случаях, послужило главной причиной того, что материал был подан излишне натуралистично, а некоторые фразы были сказаны некорректно", - сказал пастор. После критики доступ к видео воскресной школы ограничили, а теперь рубрику вообще удалили.