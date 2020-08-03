АГН Москва / Сергей Ведяшкин Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по обвинению в организации убийств, находится в полной информационной изоляции, сообщили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович и Ева Меркачева по итогам посещения Фургала в СИЗО "Лефортово"

АГН Москва / Сергей Ведяшкин

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по обвинению в организации убийств, находится в полной информационной изоляции, сообщили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович и Ева Меркачева по итогам посещения Фургала в СИЗО "Лефортово".

"По прежнему Фургал не получил ни одного письма и телеграммы, даже правительственной (ему несколько дней назад отправил член Совета Федерации). Посылки приходят, пришло еще около 20. Он очень всех благодарит и просит больше не присылать продукты, их уже достаточно", - сообщила Литвинович в своем Facebook.

Она отметила, что сложнее всего бывшему губернатору дается изоляция и отсутствие информации. "Хочу знать, как там живет мой народ! Очень волнуюсь за экономику. Хорошо хоть в этом году мы с северным завозом заранее все решили, выполнили на 95%" - привела Литвинович слова Фургала.

Ева Меркачева добавила, что у экс-губернатора нет никаких физических травм, медицинских манипуляций с ним не проводили, но он "очень грустен и подавлен" из-за тотальной изоляции от общества. "Мы понимаем, что на него оказывается давление именно в том, что его лишил полностью общения. Все думают, что давление осуществляется, когда человека бьют, что-то с ним делают физически. Но на самом деле, современные методы заключаются в психологическом давлении, когда вас лишают информации, когда вы не понимаете, что происходит в мире", - отметила Литвинович.

В своем материале для "Московского комсомольца" Меркачева сообщила, что после 31 июля, когда Фургала вывозили в суд, ОНК за сутки получила рекордное число обращений по поводу состояния бывшего губернатора. Писали не только его родственники, но и незнакомые "сочувствующие", причем не скрывая имен и адресов. "Никогда еще в истории ОНК подобного не было", - отметила журналистка. Некоторые предположили, что Фургала травят или пытают, поэтому и попросили членов ОНК узнать, нет ли у экс-губернатора травм или следов медицинского вмешательства.

"Я в полном вакууме. В глухой изоляции. Письма запрещены, звонки запрещены, свидания запрещены, адвокат не может пробиться ко мне", - приводит слова арестованного Меркачева. По его словам, он лишен всех контактов с семьей. "Пусть бы следователь хоть десять раз перечитал письмо от жены и сына, пусть бы вычеркнул все, что посчитал лишним, но отдал бы мне их! Он ничего не отдает", - рассказал Фургал.

Адвокат не может пробиться в СИЗО из-за очереди, следователь не оставляет Фургала с ним наедине даже на пять минут. "В камеру мне приносят только "избранные номера газет", где нет ничего про Хабаровск. Я два года руководил краем, почему я не могу знать, как он живет? Меня тотально изолировали. А я судом еще не признан виновным", - отметил Фургал.

Несколько раз сотрудник СИЗО вмешивался в разговор экс-губернатора с членами ОНК, замечая, что течение беседы не относится к условиям содержания арестанта. Это было, когда Фургала спросили о наличии травм, когда он начал рассказывать, что ему снится возвращение в Хабаровский край и когда он поделился переживаниями по поводу "другого человека", который находится в СИЗО и которому "еще хуже". Предположительно, речь о Николае Мистрюкове, который проходит по делу Фургала. У него первая стадия рака.

Фургал попросил членов ОНК приходить почаще, отметив, что они остались единственным связующим звеном с внешним миром. Они также договорились, что если однажды экс-губернатор откажется от общения с общественниками, это будет воспринято как сигнал тревоги. Мистрюков же к членам ОНК не вышел. "При этом нам остается только верить словам сотрудников, что он в порядке. Нам его не показывают, как и записи его отказов от общения с нами, зафиксированные видеорегистратором", - сообщила Меркачева.

В минувшие выходные в городах России прошли акции солидарности с Хабаровским краем, который уже больше 20 дней выходит на улицы, чтобы поддержать арестованного экс-губернатора. По данным "ОВД-Инфо", в 14 городах были задержаны 70 человек. Лидером по числу задержанных стал Санкт-Петербург, где акция проходила в формате одиночных пикетов, а затем переросла в стихийное шествие. В Москве были задержаны 14 человек. В Казани среди задержанных оказался семилетний ребенок.