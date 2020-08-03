Суточный прирост случаев COVID-19 в России стал минимальным с конца апреля

За последние сутки в России выявлено 5394 случаев коронавируса в 83 регионах, 79 человек умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Это минимальный суточный прирост заболевших с 23 апреля. Всего в стране зарегистрировано 856 264 заболевших и 14 207 умерших.
Из больниц за последние сутки выписано 3420 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 653 593.
Статистика новых случаев коронавируса по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 693 (13)
Свердловская область - 196 (4)
Ханты-Мансийский АО - 172 (1)
Московская область - 160 (1)
Санкт-Петербург - 160 (6)
Иркутская область - 140 (2)
Нижегородская область - 139 (3)
Мурманская область - 133 (2)
Ростовская область - 130 (3)
Красноярский край - 128 (6)
Краснодарский край - 113 (1)
Омская область - 112 (3)
Ставропольский край - 111 (2)
Ульяновская область - 110
Оренбургская область - 108
Челябинская область - 107
Алтайский край - 107
Новосибирская область - 106 (6)
Ямало-Ненецкий АО - 104
Хабаровский край - 102 (2)
Приморский край - 98 (3)
Волгоградская область - 97 (1)
Саратовская область - 94
Воронежская область - 89
Тюменская область - 88
Кемеровская область - 79
Пермский край - 70
Кировская область - 64
Архангельская область - 59
Сахалинская область - 59
Республика Коми - 51
Пензенская область - 51 (1)
Республика Саха (Якутия) - 51
Томская область - 49
Костромская область - 48
Республика Калмыкия - 46
Самарская область - 45 (3)
Республика Дагестан - 42
Белгородская область - 41
Ярославская область - 41 (1)
Республика Бурятия - 40
Псковская область - 37
Республика Башкортостан - 36
Ленинградская область - 35
Чувашская Республика - 35
Орловская область - 34
Курганская область - 33
Тульская область - 32 (5)
Республика Мордовия - 32
Астраханская область - 31
Брянская область - 30
Рязанская область - 30
Республика Татарстан - 30 (1)
Республика Тыва - 30 (1)
Тамбовская область - 28
Тверская область - 28 (1)
Республика Крым - 28
Вологодская область - 27
Республика Адыгея - 27
Калужская область - 26
Республика Алтай - 25
Владимирская область - 24 (1)
Курская область - 24
Республика Хакасия - 23
Амурская область - 23
Магаданская область - 23
Удмуртская Республика - 22 (1)
Ивановская область - 21 (3)
Новгородская область - 20
Республика Карелия - 18
Липецкая область - 16
Кабардино-Балкарская Республика - 16 (1)
Смоленская область - 15 (1)
Республика Ингушетия - 15
Республика Марий Эл - 15
Камчатский край - 13
Калининградская область - 12
Забайкальский край - 12
Карачаево-Черкесская Республика - 11
Чеченская Республика - 11
Республика Северная Осетия - 10
Севастополь - 2
Еврейская АО - 1