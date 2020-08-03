Суточный прирост случаев COVID-19 в России стал минимальным с конца апреля

За последние сутки в России выявлено 5394 случаев коронавируса в 83 регионах, 79 человек умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Это минимальный суточный прирост заболевших с 23 апреля. Всего в стране зарегистрировано 856 264 заболевших и 14 207 умерших.

Из больниц за последние сутки выписано 3420 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 653 593.

Статистика новых случаев коронавируса по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 693 (13)

Свердловская область - 196 (4)

Ханты-Мансийский АО - 172 (1)

Московская область - 160 (1)

Санкт-Петербург - 160 (6)

Иркутская область - 140 (2)

Нижегородская область - 139 (3)

Мурманская область - 133 (2)

Ростовская область - 130 (3)

Красноярский край - 128 (6)

Краснодарский край - 113 (1)

Омская область - 112 (3)

Ставропольский край - 111 (2)

Ульяновская область - 110

Оренбургская область - 108

Челябинская область - 107

Алтайский край - 107

Новосибирская область - 106 (6)

Ямало-Ненецкий АО - 104

Хабаровский край - 102 (2)

Приморский край - 98 (3)

Волгоградская область - 97 (1)

Саратовская область - 94

Воронежская область - 89

Тюменская область - 88

Кемеровская область - 79

Пермский край - 70

Кировская область - 64

Архангельская область - 59

Сахалинская область - 59

Республика Коми - 51

Пензенская область - 51 (1)

Республика Саха (Якутия) - 51

Томская область - 49

Костромская область - 48

Республика Калмыкия - 46

Самарская область - 45 (3)

Республика Дагестан - 42

Белгородская область - 41

Ярославская область - 41 (1)

Республика Бурятия - 40

Псковская область - 37

Республика Башкортостан - 36

Ленинградская область - 35

Чувашская Республика - 35

Орловская область - 34

Курганская область - 33

Тульская область - 32 (5)

Республика Мордовия - 32

Астраханская область - 31

Брянская область - 30

Рязанская область - 30

Республика Татарстан - 30 (1)

Республика Тыва - 30 (1)

Тамбовская область - 28

Тверская область - 28 (1)

Республика Крым - 28

Вологодская область - 27

Республика Адыгея - 27

Калужская область - 26

Республика Алтай - 25

Владимирская область - 24 (1)

Курская область - 24

Республика Хакасия - 23

Амурская область - 23

Магаданская область - 23

Удмуртская Республика - 22 (1)

Ивановская область - 21 (3)

Новгородская область - 20

Республика Карелия - 18

Липецкая область - 16

Кабардино-Балкарская Республика - 16 (1)

Смоленская область - 15 (1)

Республика Ингушетия - 15

Республика Марий Эл - 15

Камчатский край - 13

Калининградская область - 12

Забайкальский край - 12

Карачаево-Черкесская Республика - 11

Чеченская Республика - 11

Республика Северная Осетия - 10

Севастополь - 2

Еврейская АО - 1

