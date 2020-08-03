Генерал-майор юстиции Николай Ущаповский, который расследовал уголовное дело о нападении на журналиста Олега Кашина, но так и не нашел виновных, стал заместителем главы Следственного комитета России. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уголовное дело, в котором потерпевшим был Олег Кашин, передали Ущаповскому спустя год после нападения на журналиста. Тогда, в 2011 году, нынешний замглавы СК работал следователем по особо важным делам. По словам Кашина, Ущаповский во время расследования говорил ему, что рассчитывает "только на счастливый случай".

Спустя еще год потерпевший пожаловался в Европейский суд по правам человека на бездействие следователей. В 2014 году дело Кашина передали от Ущаповского другому специалисту. До суда оно не дошло до сих пор, передает радио "Свобода".

Сообщается, что кроме нападения на Олега Кашина Николай Ущаповский занимался расследованиями дел о попытке свержения власти, главным обвиняемым в котором был отставной полковник ГРУ Владимир Квачков, о взрыве в "Невском экспрессе" в 2009 году и крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в 2019 году.

Журналист Олег Кашин был избит возле дома на Пятницкой улице в центре Москвы, где он снимал квартиру, в ночь на 6 ноября 2010 года. Неизвестные нанесли ему 56 ударов железным прутом, сломав голень, верхнюю и нижнюю челюсти, кисти рук, нанеся черепно-мозговую травму. Также у журналиста был оторван кусок пальца. Врачи вводили Кашина в искусственную кому. Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, обещал найти и наказать виновных.

В 2015 году Олег Кашин обнародовал данные расследования, согласно которому преступление подготовили и совершили трое охранников петербургского Механического завода - Вячеслав Борисов, Данила Веселов и Михаил Кавтаскин. Это предприятие входит в ОАО "Холдинговая компания "Ленинец", фактическим владельцем которого является Анатолий Турчак.

Веселов утверждал, что заказчиком преступления был губернатор Псковской области, сын Анатолия Турчака Андрей Турчак, оскорбленный комментарием Кашина в интернете. Такого же мнения придерживается и сам Кашин. СМИ писали, что после покушения на Кашина исполнители получили по одному миллиону рублей (по словам самого Кашина - 3,3 млн рублей на троих).

Турчак свою причастность к преступлению отрицает. На его карьере подозрения в причастности к заказному нападению не отразились, с тех пор Турчак только упрочил свои политические позиции. В настоящий момент он является заместителем председателя Совета Федерации и секретарем генерального совета партии "Единая Россия".

Напомним, 16 августа 2010 года журналист издательского дома "Коммерсант" Олег Кашин оставил в своем блоге запись о губернаторе Калининградской области Георгии Боосе, а затем в одном из многочисленных комментариев к посту предложил читателю блога сравнить Бооса "с любым губернатором, даже не с Рамзаном и не с Тулеевым, с любым сраным Турчаком". Через несколько часов на этот комментарий ответил губернатор Псковской области Андрей Турчак: "Молодой человек, у вас есть 24 часа, чтобы извиниться. Вы можете сделать это здесь в ветке или отдельным постом. Время пошло".

"Вы считаете, я должен извиниться? Что будет, если я не извинюсь?" - поинтересовался Кашин, уточнив, нужно ли понимать слова губернатора как угрозу. Турчак выразил надежду, что Кашину "не составит труда принести извинения за личное, опять же, оскорбление", и предложил ему приехать "в гости на пару дней, дабы развеять все мифы". На этом их диалог в интернете завершился.

Вскоре после этого, как следует из материалов уголовного дела о покушении на Кашина, у Александра Горбунова - давнего знакомого Турчака, вместе с которым он работал в петербургском холдинге "Ленинец" и стоял у истоков "Молодой гвардии "Единой России", возник "преступный умысел" на совершение нападения на Кашина.

В организации преступления также участвовал заместитель гендиректора другого предприятия того же холдинга - НТЦ "Ленинец" Александр Мешков, который передал исполнителям сведения о месте жительства Кашина. Мешков позже признался, что адрес он узнавал через московских полицейских. В этом также участвовал Роман Терюшков, в 2010 году официально занимавший пост замначальника центрального штаба "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР). Он же, по неофициальной информации, отвечал в организации за взаимодействие с футбольными фанатами и представителями других уличных субкультур.

Согласно показаниям одного милиционера, за некоторое время до избиения Кашина Терюшков обратился к нему с просьбой за деньги узнать адрес журналиста. Как утверждал потом на допросе сам Терюшков, он намеревался пригласить Кашина в пресс-тур.

Через несколько недель после покушения на журналиста Александр Горбунов собрал на заводе совещание, на котором, согласно показаниям фигурантов дела, обсуждалось, "как укрывать исполнителей (Веселова, Борисова, Кавтаскина) по Кашину", и как перепрятать хранившееся на заводе оружие. В совещании принимали участие Горбунов, Мешков и сотрудники охраны Михаил Новиков и Андрей Земцов.

Терюшков после покушения исчез на полтора года из публичного поля. Позднее он стал руководителем муниципалитета Головинского района Москвы, затем - заместителем главы, а позже и главой администрации подмосковной Балашихи. При этом Терюшкову не хватало стажа муниципальной службы, необходимого для претендента на такой пост - но это не помешало ему руководить городом в течение полугода. В 2015 году он стал министром физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области, писала "Медиазона".

Добавим, у семьи Турчаков давние связи с высшей политической элитой, включая Владимира Путина. В 1992 году Анатолий Турчак приватизировал холдинг "Ленинец". Тогда же, в 1990-х, бизнесмен познакомился с Владимиром Путиным, занимавшим пост вице-мэра Петербурга и курировавшим работу совместных предприятий (СП). Кроме того, Путин возглавлял местное отделение партии "Наш дом - Россия" (НДР). А глава холдинга "Ленинец" - заместитель Путина в городском отделении НДР.