VORONSOW / youtube.com Очевидец рассказал детали потасовки между десантниками и росгвардейцами в парке Горького

VORONSOW / youtube.com

В интернет попала видеозапись драки между бойцами ВДВ и Росгвардии, произошедшей 2 августа в парке имени Горького во время празднования Дня воздушно-десантных войск. В ходе потасовки один сотрудник силовых структур получил легкие травмы, четырех человек задержали. Один из очевидцев рассказал, что поводом для этого стало задержание пьяного ВДВ-шника.

Как рассказал "Комсомольской правде" один из участников драки, она началась после того, как одного из отмечающих День Воздушно-десантных войск заподозрили в пьянстве.

"Было около четырех часов дня. Одного из наших схватили и положили лицом в асфальт. Кажется, мужика звали Славик, но я не уверен. Его остановили за то, что был пьяным в общественном месте", - рассказал бывший военнослужащий, уточнив, что "в самом парке в открытую не наливали, а вот на периферии - да".

По его словам, после задержания пьяного мужчины десантники "кинулись отбивать его, а росгвардейцы встали кольцом вокруг". Первоначально десантники просто требовали отпустить "коллегу", однако в какой-то момент один из десантников напал на срочника, спровоцировав потасовку, которая длилась примерно полчаса.

"В один момент кто-то из десантуры напал на срочника. Я своих не оправдываю: первым бил именно мужик в тельняшке. За это ему прилетело дубинкой по хребту. Завязалась потасовка", - рассказал собеседник КП. Он заявил, что пытался увести агрессивно настроенных десантников, однако сейчас опасается привлечения к ответственности за нападение. Мужчина подтвердил, что некоторых участников драки задержали, но потом часть из них отпустили: позднее он встретил задержанных в парке.

По данным "Интерфакса", в ходе потасовки один сотрудник силовых структур получил легкие травмы, четырех человек задержали.

Директор парка Павел Трехлеб сообщил ТАСС, что массовой драки не было и никто не пострадал. По его словам, произошел "небольшой конфликт" между посетителем и сотрудником ОМОНа, но после разъяснительной беседы он был исчерпан, а все его участники отпущены.

В пресс-службе Центрального округа Росгвардии ТАСС сообщили, что "военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с полицейскими пресекли нарушение общественного порядка". Личности зачинщиков потасовки устанавливаются.