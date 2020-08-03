ГСУ СК РФ по Москве начал расследование из-за драки, в которой в воскресенье участвовали праздновавшие 90-ю годовщину основания ВДВ десантники и охранявшие парк Горького росгвардейцы. Согласно пресс-релизу ведомства, двое сотрудников Росгвардии получили травмы. В связи с этим возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Инцидент произошел около 16:00. В СК сообщили, что росгвардейцы "пресекли нарушение общественного порядка", после чего началась потасовка. По данным "Интерфакса", росгвардейцы просили у празднующих "вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим".

Согласно видео очевидцев, опубликованному РЕН ТВ, мужчина в тельняшке и с флагом ВДВ в ходе потасовки ударил росгвардейца, после чего силовики повалили его на землю. Очевидцы также рассказали, что росгвардейцы "схватили и положили лицом в асфальт" пьяного десантника, после чего остальные попытались его освободить.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что мужчина, начавший драку, был задержан. Всего же вечером 2 августа в парке Горького были задержаны четверо участников драки, пишет "Новая газета".

Директор парка Павел Трехлеб сообщил ТАСС, что массовой драки не было и никто не пострадал. По его словам, произошел "небольшой конфликт" между посетителем и сотрудником ОМОНа, но после разъяснительной беседы он был исчерпан, а все его участники отпущены.