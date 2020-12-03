Балашихинский суд Московской области арестовал до 29 декабря блогера Андрея Дейнеко, снимавшего видеоролики о нарушениях на кладбищах для ютьюб-канала "Смертельно опасно", сообщает "Медиазона".

Защита Дейнеко просила о домашнем аресте, поскольку жена обвиняемого находится на третьем месяце беременности. Кроме того него есть шестилетний ребенок и он является единственным кормильцем в семье. Однако суд при вынесении решения не учел эти обстоятельства.

Дейнеко, против которого в конце октября возбудили дело о причинении легкого вреда заместителю директора Николо-Архангельского кладбища в Балашихе Кобе Мезвришвили, задержали 1 декабря в аэропорту Домодедово после того, как дело переквалифицировали по статье о причинении вреда средней тяжести.

По версии дознавателя МВД, Дейнеко утром 30 сентября поссорился с Мезвришвили по "малозначительному поводу" и ударил его кулаком в грудь в тамбуре администрации кладбища. Экспертиза в октябре обнаружила у него кровоподтек и ссадину, однако повторная экспертиза от 27 ноября зафиксировала также ушиб сердца.

В среду соведущий Дейнеко на канале "Смертельно опасно" Вадим Назаров опубликовал видео конфликта с Мезвришвили. На записи не видно, чтобы Дейнеко вступал с замдиректора кладбища в физический контакт.

"Смертельно опасно" с августа 2020 года публиковал новости в группах проекта во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также выпустил около десяти роликов на своем ютьюб-канале. В них утверждалось, что на Бутовском и Перепечинском кладбище были нарушения при захоронениях, а сотрудники столичного ГБУ "Ритуал" на подведомственных им кладбищах требовали взятки от родственников умерших.