Moscow-Live / Михаил Тихонов Московский городской суд отменил постановление Басманного суда о продлении ареста счетов Алексея Навального и Ивана Жданова

Moscow-Live / Михаил Тихонов

Московский городской суд отменил постановление Басманного суда о продлении ареста счетов Алексея Навального и Ивана Жданова, но арестовал их снова, пишет "МБХ медиа" на пресс-службу суда.

Постановление отменили по процессуальным причинам, рассказали в суде.

"Суд апелляционной инстанции принял новое решение, которым ходатайство следствия на продление срока ареста на находящиеся и поступающие денежные средства на счетах Навального и Жданова удовлетворено в полном объеме", - указано в сообщении.

Счета Навального, Жданова и других сотрудников и волонтеров ФБК начали блокировать в сентябре 2019 года. Тогда СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании 1 млрд рублей, за счет которых финансировался основанный Алексеем Навальным ФБК.