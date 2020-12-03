ВСЕ ФОТО Минюст призвал убрать из российских городов все колонии и СИЗО

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил Константин Чуйченко

Пресс-служба Президента России По его словам, ФСИН должна быть более гуманной, и в ходе работы сотрудников ФСИН необходимо сделать все возможное для возвращения к нормальной жизни человека, который совершил преступление

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай

Министерство юстиции прорабатывает возможность удаления из российских городов всех колоний и СИЗО. Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава ведомства Константин Чуйченко, сейчас Минюст работает над формированием пилотного проекта по изменению формата работы и оптимизации деятельности ФСИН.

"Цель этого проекта состоит в том, чтобы оптимизировать все и убрать эту, скажем так, действительность, связанную с лишением свободы, от наших людей, из наших городов", - пояснил представитель Минюста. По его словам, для учреждений ФСИН планируется создать отдельные площадки, построить новые здания, соответствующие архитектурным нормам и климатическим условиям. В первую очередь реновация коснется женских СИЗО.

"В изоляторах содержатся люди, чья вина еще не доказана. Нужно делать здания учреждений системы менее брутальными. Мы не должны видеть колючую проволоку. Тем более что во многих регионах изоляторы располагаются в центре города. И здесь я бы поддержал идею о переносе СИЗО за пределы городов", - сказал Чуйченко.

По его словам, ФСИН должна быть более гуманной, и в ходе работы сотрудников ФСИН необходимо сделать все возможное для возвращения к нормальной жизни человека, который совершил преступление. Особое внимание в ходе оптимизации работы ФСИН будет уделено профилактике и работе с людьми, которые после совершения преступления не оказались в местах лишения свободы. "Мы должны сделать эту службу эффективной и одновременно разумной", - сказал Чуйченко.

В прошлом году Россия вышла на первое место в Европе по числу заключенных на 100 тысяч жителей, а также на первое место по количеству бюджетных средств, выделяемых на систему исполнения наказаний. По состоянию на 1 июля 2019 года, в российских колониях и следственных изоляторах находилось более 543 тысяч человек. Такое число заключенных обусловлено тем, что в тюрьму отправляют за ненасильственные преступления, а также тем, что большинство обвиняемых приговариваются к лишению свободы на срок более трех лет.

По оценке экспертов, столь большое число заключенных в РФ обусловлено не только тем, что в тюрьму в стране отправляют даже за ненасильственные преступления, но и сроками, к которым приговаривают осужденных. В частности, 35% отбывают сроки от 5 до 10 лет, 18% - сроки более 10 лет. При этом в странах Совета Европы в 2017 году срок лишения свободы до 3 лет отбывало в среднем 40% приговоренных заключенных.

Отмечается, что в условиях дефицита рабочих рук и из-за неблагоприятных демографических тенденций более 500 тыс. человек трудоспособного возраста оказываются исключены из трудового процесса, а длительная изоляция осужденных никак не отражается на профилактике последующих преступлений - к примеру, в 2017 году 32% от общего числа осужденных вернулись в места заключения, совершив новые преступления. По данным ФСИН за 2018 год, 54% заключенных в местах лишения свободы были судимы ранее, 36% - осуждены три раза и более. Рекордное же финансирование российского тюремного бюджета никак не отражается на самих заключенных - содержание одного российского заключенного обходится в 50 раз дешевле, чем в среднем по европейским странам.